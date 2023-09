Voici LA parfaite activité à seulement 1h30 de Montréal pour profiter des couleurs cet automne

Partager







Imaginez un instant: vous flottez au-dessus de la cime des arbres. Une brise fraîche vous caresse le visage. Sous vos pieds en mouvement, les tons de rouge, de jaune et d’orangé se succèdent dans une danse qui rappelle les plus beaux tableaux. Vous vous sentez comme un oiseau.

Cette promenade aérienne vous paraît des plus enchanteresses? Sachez alors qu’elle est bien réelle et qu’elle se situe non loin des grands centres!

C’est Au Diable Vert, dans le hameau de Glen Sutton, qu’on retrouve cette activité unique au Canada.

À bord d’un vélo suspendu, les visiteurs sont invités à s’élever vers la cime des arbres afin de profiter d’une vue spectaculaire sur la forêt. Celle-ci se déploie paisiblement, au rythme des coups de pédales.

À seulement 1h30 de Montréal et de Sherbrooke, Au Diable Vert est une base de plein air quatre saisons qui propose une panoplie d’hébergements et d’activités pour profiter de la beauté des Cantons de l’Est.

Étant d'abord une activité estivale, le calendrier du VéloVolant s’étire jusqu’à la mi-octobre pour permettre aux visiteurs de profiter des magnifiques couleurs de l’automne.

Il est possible de réserver votre place jusqu’au 15 octobre en suivant ce lien. Faites vite!

Où? 169, chemin Staines, Glen Sutton

Quand? Jusqu’au 15 octobre 2023

Combien? 35$ pour les enfants de moins de 12 ans et 50$ par adulte

Réservez vos billets ici.

