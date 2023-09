Annie Villeneuve réagit sur Instagram à la condamnation de son harceleur

Partager







Un homme qui a harcelé Annie Villeneuve pendant plusieurs années a écopé mercredi de 150 heures de travaux communautaires et d'un interdiction de contact protégeant la chanteuse. Cette dernière s’est dite soulagée d’enfin tourner ce chapitre de sa vie, elle qui dit avoir «accepté trop longtemps l’inacceptable».

La chanteuse a partagé un long message sur Instagram mercredi:

«Et puis un jour, ce fut trop. Cette situation était présente et affectait plusieurs sphères de ma vie. C’était devenue intolérable. J’ai porté plainte à la police et voilà qu’aujourd’hui, la personne que je craignais de rencontrer à chacune de mes sorties publiques et à chacun de mes spectacles a reçu sa sentence», explique-t-elle entre autres dans le message ci-haut.

David Lachapelle, un homme de Mont-Laurier, avait reconnu sa culpabilité en avril dernier au chef d’accusation de communications harcelantes qui pesaient contre lui.

Selon les faits présentés mercredi au Palais de justice de Québec, l’homme de 41 ans était un «admirateur» de la chanteuse depuis ses tout débuts dans la première mouture de Star Académie. Les faits reprochés à l’accusé s’étirent toutefois sur la période des trois dernières années.

Présence à ses spectacles, visite à la station de radio où elle travaille, nombreux cadeaux, appels incessants, messages sur les réseaux sociaux, l’amour de Lachapelle pour la chanteuse était obsessif.

«C’est quoi la prochaine étape? Ma maison? Mon épicerie? L’école de ma fille? J’ai peur, il faut que ça arrête», a témoigné Annie Villeneuve dans une lettre lue au tribunal, mercredi matin.

David Lachapelle a finalement été condamné à 150 heures de travaux communautaires, ainsi qu’à une période de probation de trois ans, dont 18 mois seront surveillés. Il lui sera interdit de se trouver en présence de l’artiste ou de membres de sa famille, ainsi que de l’importuner.

L’homme, diagnostiqué bipolaire, devra également se soumettre à un suivi en santé mentale. Le juge Frank D’Amours a également prononcé une interdiction pour l’individu de posséder des armes à feu pour une période de 10 ans.

