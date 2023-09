Émily Bégin fond en larmes pendant son 10e déménagement avec Guillaume Lemay-Thivierge

Partager







Mardi a été une journée particulièrement chargée pour le de Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin car elle marquait leur 10e déménagement.

Rappelons qu'au début de l’été, nous avons appris que le couple avait pris la décision de mettre en vente sa maison à Montréal pour s'installer de manière permanente dans la région des Laurentides.

Eh bien, c'est mardi que tout s'est concrétisé.

Fidèle à son style empreint d'humour, Guillaume a commenté la situation en capturant les derniers moments du déménagement, y compris selon où sa femme a versé quelques larmes.

La chanteuse, qui fera ses débuts au petit écran sous peu, assure que ce sont des larmes de joie, car elle n'est pas triste, mais bien nostalgique, quant à tous les beaux moments vécus dans leur maison montréalaise.

Voici ce que l’animateur de Chanteurs Masqués confiait à nos collègues du 7 jours en juin dernier quant à cette nouvelle étape:

«[...] nous avons décidé de retourner habiter à temps plein dans le Nord. Émily et moi sommes originaires des Laurentides et nous aimons notre région, donc nous avons décidé de nous installer à temps plein dans notre pied-à-terre de Saint-Sauveur. Nous avons décidé de quitter la ville. Nous retournons en quelque sorte à la maison. Nous avons décidé de nous départir de notre résidence principale en ville et de faire un véritable retour aux sources. Nous avons besoin d’être proches de la nature et aussi de nos familles, qui sont également dans le coin. Nous voulons simplifier notre vie et être un peu plus minimalistes. Le sport du nord m’appelle; je suis un sportif qui fait du ski de fond, de la raquette, de la randonnée... Les lacs me manquent énormément, et je veux aussi faire connaître l’environnement dans lequel j’ai grandi à mes enfants. Je veux leur léguer ce qu’est la vie à la campagne.»

