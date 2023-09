La fille de l’UQAM donne quelques détails croustillants sur son nouveau chum

Partager







Déposez vos Gummy Bears, Hélène Boudreau, alias la fille de l’UQAM, a un nouveau chum.

En effet, depuis quelques jours, la finissante la plus célèbre du Québec a mentionné quelquefois «son nouveau copain» en story Instagram, tout en restant assez évasive.

Elle a tout de même répondu à quelques questions de ses abonnés.

Voici ce que l’on sait pour le moment:

1. Elle pensait l’avoir rencontré par hasard lors d’un spectacle à Montréal

«Il était pas loin pendant le show. J’étais vraiment gênée. Je n’arrêtais pas de dire à mon amie que je le trouvais beau. Je pense que je lui ai dit quatre phrases dans toute la soirée.»

2. Finalement, c’est lui qui avait organisé la rencontre

C’est l’homme en question qui avait demandé à son amie d’inviter Hélène Boudreau au spectacle, car il la trouvait de son goût. «Moi je pensais que c’était le destin. J'ai demandé son numéro à mon amie et je l'ai texté dans le taxi après le show.»

3. Il ne travaille pas dans l’industrie XXX

TOMA ICZKOVITS

L’ex de Hélène Boudreau, avec qui elle a eu une relation et une rupture très publiques, était également un acteur porno sous le nom de Jessy Jones. «C’est très difficile de travailler avec son partenaire. Je ne le referais plus, et ça n’enlève rien à Jessy.»

4. Il est PDG d’une «très grosse» compagnie

Selon celle qui utilise le pseudo iamhely, il dirige une grande entreprise. «Je ne vous dirai pas laquelle.»

5. Le travail de sa copine «le dérange», mais il la laisse continuer

Par ailleurs, la travailleuse de l'industrie XXX prévoit accrocher sa lingerie en 2025.

6. Elle n’exposera jamais rien sur lui

TOMA ICZKOVITS

À part les quelques détails rapportés ci-haut, l’influenceuse XXX affirme qu’elle ne divulguera rien de plus précis sur l’homme secret.

7. Leur deuxième rencontre a été épicée

«Ça ne s'est pas terminé en bonne fille. C'était incroyable.»

Voilà. Restez à l'affut pour la suite.

