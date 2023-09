Mexique: des cadavres «d’extraterrestres» dévoilés devant le Congrès

Partager







Le Congrès mexicain a organisé un événement inhabituel mardi à Mexico, relançant tout le débat sur l’existence d’extraterrestres.

Lors d’une audience sur les phénomènes inexpliqués, qui a aussi été diffusé en direct sur le web, deux présumés corps d’extraterrestres ont été présentés.

capture d'écran | Reuters

Les corps fossilisés auraient été découverts à Cusco au Pérou, rapporte le média The Independant.

Les cadavres «non humains» présentés dans des boîtes vitrées auraient plus de 1000 ans.

capture d'écran | Reuters

Ils ont été montrés au public par le journaliste et ufologue Jaime Maussan. Un ancien pilote de la marine américaine et directeur de la firme «American for Safe Aerospace», Ryan Graves, était également présent pour l’événement.

Jaime Maussan qui s’exprimait sous serment.

capture d'écran | Reuters

«Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre. Ce ne sont pas des êtres qui ont été retrouvés après l'épave d'un OVNI. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées [algues] et ont ensuite été fossilisés», a-t-il déclaré.

Les deux corps semblent avoir une structure à peu près humaine, soit deux bras, deux jambes, un torse et une tête, mais semblent mesurer environ deux pieds de long, avec seulement trois doigts et orteils.

capture d'écran | Reuters

Plusieurs vidéos présentant des «ovnis et des phénomènes anormaux non identifiés» ont également été diffusées lors de l'événement.

Selon Jaime Maussan, les échantillons d'ADN des deux cadavres avaient été testés et comparés à d'autres échantillons d'ADN. Près de 30% des échantillons d'ADN étaient «inconnus».

capture d'écran | Reuters

Les spécimens ont été analysés par l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), où les scientifiques ont pu extraire l'ADN et utiliser la datation au radiocarbone pour établir un âge.

Par ailleurs, des radiographies des cadavres ont également été affichées, montrant des «œufs» présents à l'intérieur de l'un des corps ainsi que des implants métalliques rares.

«Le public a le droit de connaître les technologies et les entités non humaines. Nous parlons d’un sujet qui unit l’humanité et non nous sépare. Nous ne sommes pas seuls dans ce vaste univers, nous devons accepter cette réalité», a insisté M. Maussan.

Vidéos virales

Les vidéos de l’événement sont devenues virales, stupéfiant les gens et suscitant la peur, l’enthousiasme et la curiosité parmi les passionnés d’OVNIS.

Malheureusement, la crédibilité de Jaime Maussan a déjà été mise à rude épreuve: il a déjà été associé à des allégations de découvertes «extraterrestres» qui étaient fausses.

capture d'écran | Reuters

Il avait affirmé en 2017, avoir trouvé au Pérou, près des lignes de Nazca, le corps d'un extraterrestre à trois doigts. Toutefois, le cadavre s'est révélé être celui d'un enfant.

Les lignes de Nazca sont un ensemble de géoglyphes, ou dessins, gravés dans le désert de Nazca, que certains pensent être d'origine extraterrestre.

