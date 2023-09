Un château est à vendre au Saguenay

Partager







Un des plus beaux immeubles de la région du Saguenay, le «Britanny How» est à vendre pour deux millions de dollars.

Ce bâtiment patrimonial possède 17 logements.

«On aimerait vraiment que cet immeuble reste dans les mains d’une famille québécoise. Cet immeuble a été très bien entretenu depuis les dix dernières années», mentionne le courtier immobilier Jean-Philippe Côté.

«C’est une résidence de 17 logements qui fait plus de 300 pieds de long. Ce sont tous des logements avec du bois franc et assez luxueux. On a un sous-sol aussi qui fait 300 pieds. C’est un bâtiment qui évoque les écuries de manoirs anglais», explique le courtier.

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus.



