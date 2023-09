Une mise à jour PS5 déployée mercredi

Partager







PlayStation a annoncé mercredi sur son blogue le déploiement d’une mise à jour pour les consoles PlayStation 5, proposant de nouvelles améliorations.

Voici un aperçu de la mise à jour.

Prise en charge de l’application PS Remote Play sur davantage d’appareils Android

Avec PS Remote Play, vous pouvez diffuser des jeux de votre console PS5 ou PS4 vers un autre appareil, notamment des téléphones intelligents et des tablettes (sous iOS et Android), des PC et des Mac par le biais d’une connexion Internet ou de votre réseau domestique.

Dès aujourd’hui, l’application PS Remote Play sera disponible sur les appareils sous Android TV OS 12.

Pour le moment, la compatibilité a été vérifiée avec les appareils suivants :

Chromecast avec Google TV (modèle 4K)

Téléviseur BRAVIA XR A95L

Pour utiliser la fonction Lecture à distance sur ces appareils Android, cherchez l’application PS Remote Play, téléchargez-la, puis installez-la.

Nouvelles améliorations apportées à l’application PS App

PlayStation annonce de nouvelles fonctionnalités pour l’application mobile PS App sur iOS et Android. Tout comme avec les mises à jour de la console PS5, les joueurs pourront réagir aux messages avec des emojis et avoir un aperçu du Partage d’écran d’un joueur avant de rejoindre une Party via l’application PS App.

Utilisation d’une seconde manette pour l’assistance

Désormais, vous pouvez attribuer une seconde manette à un compte pour vous en servir comme manette auxiliaire. Vous pourrez alors utiliser ces deux manettes pour contrôler votre console PS5 comme si vous utilisiez une seule et même manette.

Retour haptique de l’interface système

Vous pouvez activer des effets de retour haptique pendant que vous parcourez les menus de votre PS5 à l’aide de votre manette DualSense, DualSense Edge ou PS VR2 Sense.

Prise en charge d’appareils audio compatibles Dolby Atmos

L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D AudioTech est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (tels que des barres de son, téléviseurs ou cinémas maison). Le rendu de la technologie sonore Tempest 3D AudioTech met à profit l’appareil audio Dolby Atmos utilisé, y compris les canaux supérieurs, pour offrir une immersion plus poussée dans les atmosphères sonores des jeux PS5.

Mise à jour de l’interface de Party

Il sera maintenant possible d’inviter un joueur à rejoindre une Party fermée sans avoir à ajouter automatiquement le joueur en question au groupe ni à créer un nouveau groupe. De plus, les joueurs peuvent désormais envoyer des invitations pour des Partys ouvertes ou fermées à des groupes et plus seulement à des joueurs individuels.

Aperçu du Partage d’écran

Si un joueur partage son écran dans une Party que vous pouvez rejoindre, vous voyez un aperçu de son Partage d’écran avant même de rejoindre la Party.

Recherche de jeux dans votre bibliothèque

Vous pouvez maintenant chercher des jeux dans votre bibliothèque de jeux.

Mise en sourdine des signaux sonores de la PS5

Vous pouvez désactiver les signaux sonores de la PS5 ou régler leur volume lorsque vous l’allumez, l’éteignez ou la mettez en mode repos.

Prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité

Vous pouvez désormais utiliser un SSD M.2 d’une capacité maximale de 8 To (la limite était précédemment de 4 To) pour étendre l’espace de stockage de votre console PS5.

Pour voir la liste complète de la mise à jour, consultez le blogue de PlayStation.