Voici 20 idées d’activités à faire à l’intérieur à Québec

Bien que le petit côté imprévisible de Mère Nature fasse le charme de notre belle province, il n’y a rien de mal à vouloir échapper aux éléments avec des activités loin des intempéries et des canicules.

Voici donc 20 activités pour demeurer occupé à Québec même lorsque la météo n’est pas de la partie!



Que ce soit pour sa collection permanente, pour ses expositions éphémères ou simplement pour son architecture, le Musée National des Beaux-Arts du Québec vaut certainement le détour.

179, Grande Allée O, Québec

Rien comme un centre de quilles rétro à souhait pour des heures de plaisir entre amis. Chaussures de bowling aux pieds, préparez-vous à faire un saut dans le passé au Quillorama Frontenac.

2020, rue Cyrille-Duquet, Québec

Déjà bien établi à Montréal, le Tommy Café prend maintenant d’assaut la ville de Québec. Un établissement à découvrir pour un latté aux céréales des plus «Instagrammable», ou tout simplement pour du bon temps.

2327, bd du Versant N, Québec

Quand la pluie s’amène, une virée au ciné est toujours une bonne option! Profitez-en pour découvrir un film québécois!

2580, Boul Laurier Entrée, rue Bernardin-Morin, Québec

Ludique et relaxante, cette activité vous garantit un bon moment. Petit bonus: vous repartirez avec votre création en souvenir!

435 rue Saint-Joseph E, Québec

Avec ses 20 bornes de jeux et son fameux casse-croûte, le bar MacFly dans le quartier Saint-Roch est une belle option pour une soirée nostalgique réussie.

422, rue Caron, Québec

Si vous avez l’habitude de magasiner vos maillots de bain à la boutique Othersea, sachez que celle-ci s'est munie d'un comptoir café, et que le tout est digne des plus beaux établissements balinais. Plus de détails ici!

525, rue Narcisse Belleau, Québec

Tous les vendredis soirs, direction le Comediha! pour des soirées d’humour intimes où le stand-up est à l’honneur. Trouvez la programmation complète ici.

2360, chemin Sainte-Foy, Québec

À mi-chemin entre le speakeasy et le bar de quartier, l’établissement qui se distingue grâce à ses cocktails originaux est un endroit de choix pour une soirée en tête à tête. Ne passez pas à côté du plateau d'huîtres lors des mois en «bre» puisqu'elles sont en saison!

341, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec

Si vous n’êtes jamais allé au karaoké, c’est l’heure de remédier à la situation. Choisissez votre hit préféré et préparez-vous à impressionner la galerie. Chansons de Céline recommandées.

811, rue Saint-Jean #801, Québec

Jusqu’au 1er janvier 2030, embrassez la culture des Premières Nations grâce à l’exposition C’est notre histoire créée en collaboration avec La Boîte Rouge VIF. Le parcours propose cinq sections distinctes allant des racines autochtones à l’avenir des communautés, en passant par les périodes de grandes tourmentes, de décolonisation et de guérison.

85, rue Dalhousie, Québec

Facile d’oublier le temps maussade dans cet adorable local de la rue Scott. Suffis d’une bonne bouteille et d’un assemblage d’assiettes à partager et le tour est joué! Coup de coeur de l'équipe de Silo 57.

821, rue Scott, Québec

C’est toute la famille qui sera émerveillée devant la beauté des poissons et mammifères marins que vous découvrirez à l’Aquarium du Québec. Trouvez les heures d'ouverture et procurez-vous vos billets en suivant ce lien.

1675, Av. des Hôtels, Québec

La cuisine nippone est à l'honneur dans cet établissement qui mise sur les Izakaya, ces petits plats japonais à partager. On y retrouve plusieurs classiques agrémentés d’une touche d’originalité ainsi qu’une inspirante carte de cocktails avec ou sans alcool. Réservez votre table ici.

670, rue Saint-Joseph E, Québec

Pour une manucure digne de vos rêves les plus fous, direction le salon de soins des ongles haut de gamme Le Milorde.

539, rue Saint-Joseph E, Québec

Tout le monde sait que les journées où la météo fait des siennes sont de bonnes occasions d’aller déambuler dans les centres commerciaux de ce monde à la recherche d’un morceau coup de cœur. Faites partie du cliché en faisant un tour de manège. Pourquoi pas?

5401, bd des Galeries, Québec

Prise par prise, mur par mur, faites monter votre rythme cardiaque au Roc Gym. Ce pionnier de l’escalade au Québec vous fera peut-être tomber en amour avec votre nouveau sport favori, qui sait!

2350, av. du Colisée, Québec

Les rires fusent, les esprits s'échauffent, et les liens se tissent à La Revanche! Que vous soyez un amateur de jeux de société ou un néophyte curieux, ce bar ludique est parfait pour s’amuser autour de divers jeux de société sans voir le temps passer.

5600, Boul des Galeries local 100, Québec

Établi dans les anciennes ailes de l’Hôtel-Dieu, le Monastère des Augustine est un lieu patrimonial de la ville de Québec qui mérite une visite. On y organise de nombreuses activités entourant la santé globale, dont des séances de méditation et de yoga. Voilà une belle façon de passer du temps à l’intérieur tout en honorant la riche histoire d’un lieu empreint de sagesse et de tranquillité.

77, rue des Remparts, Québec

Saviez-vous que le Château Frontenac est l'hôtel le plus photographié au MONDE? Découvrez pourquoi en allant visiter ce lieu mythique qui offre parmi les plus belles vues sur le Fleuve Saint-Laurent depuis la ville de Québec.

1, rue des Carrières, Québec

