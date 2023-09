Voici les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium de septembre

Partager







PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui vont rejoindre les catalogues PlayStation Plus Extra et Premium en septembre.

Dès le 19 septembre, les membres PS Plus Extra et Premium pourront profiter de quelques nouveaux jeux. Ce n’est pas la liste la plus excitante de l’année, car le mois d’août était quand même bien garni, mais on retrouve quelques titres intéressants.

PlayStation Plus Extra (et Premium)

NieR Replicant ver.1.22474487139... (PS4)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Star Ocean The Divine Force (PS4/PS5)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4/PS5)

Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Unpacking (PS4/PS5)

Planet Coaster: Console Edition (PS4/PS5)

This War of Mine: Final Cut (PS5)

Cloudpunk (PS4/PS5)

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir (PS4/PS5)

Call of the Sea (PS4/PS5)

West of Dead (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4/PS5)

PlayStation Premium (classiques)

Star Ocean First Departure R (PS4)

Star Ocean: Till the End of Time (PS4)

Star Ocean: The Last Hope - 4K & FHD Remaster (PS4)

Dragon’s Crown Pro (PS4)

