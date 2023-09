Air Canada dévoile la liste de présélection des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2023

Partager







Montréal prouve une fois de plus qu'elle est une ville foodie. Effectivement, le magazine enRoute de Air Canada vient tout juste de dévoiler sa liste des 30 finalistes pour les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2023. La liste compte six restaurants montréalais et un restaurant de Québec.

Le concours des Meilleurs nouveaux restos canadiens est l’unique classement pancanadien de restaurants qui fait appel à une seule critique gastronomique anonyme (!!!), dont la mission est de goûter les créations des nouveaux établissements du pays. Sur les recommandations de notre comité national d’experts en alimentation, Air Canada envoie une collaboratrice effectuer en toute discrétion un marathon gourmand d’un mois en quête des 30 nouvelles tables les plus remarquables au pays, qui sont en lice pour figurer dans le palmarès final si convoité.

L'an dernier, le restaurant Mastard s'était mérité une place dans le top 10 des meilleurs nouveaux restaurants.

Il faudra patienter jusqu'au 1er novembre 2023 pour connaître le top 10 de cette année.

En attendant, les finalistes pour les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2023 sont :



2. Acre Through the Seasons, Richmond

4. Bar Accanto, Winnipeg

5. Bar Chouette, Calgary

7. Brassica, Gibsons

9. Casa Paco, TorontO

10. Darlings, Bloomfield

11. Dotty’s, Toronto

12. Espace Old Mill, Stanbridge East

13. Fawn, Halifax

14. Folke, Vancouver

15. Fortuna’s Row, Calgary

16. Kappo Sato, Toronto

17. Lao Lao Bar, Toronto

20. Marilena Café, Victoria

22. Milpa, Calgary

23. Petit Socco, Winnipeg

24. Portage, St. John’s

25. Rizzo’s House of Parm, Fort Erie

26. Salt + Ash, Halifax

27. Simpl Things, Toronto

28. Suyo Modern Peruvian, Vancouver

29. Ugly Duckling, Victoria

30. Wild Blue, Whistler

Avez-vous des prédictions pour le top 10? Les paris sont ouverts!

