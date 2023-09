Crises du logement et de l'itinérance: François Legault envisage de reculer pour les cessions de bail

Partager







Alors que le nombre de personnes itinérantes a explosé au Québec − et que les logements abordables se font de plus en plus rares −, le premier ministre François Legault pourrait reculer sur les cessions de bail.

C'est ce qu'il a laissé entendre pendant la période de questions, jeudi avant-midi, à l'Assemblée nationale.

«C’est un peu comme une tempête parfaite. D’abord, il y a un problème de consommation de drogues [...], ça amène toutes sortes de problèmes de santé mentale. Évidemment, aussi, il y a une crise du logement qui vient s’ajouter à ça. [...] On a quand même investi beaucoup dans le premier mandat, mais il y a une mise à jour qui s’en vient en novembre [et] il va falloir en faire plus», a déclaré le chef caquiste.

Dans ce contexte, François Legault jongle avec l'idée de garder la loi intacte en matière de cessions de bail. «On n’exclut rien à ce moment-ci», a-t-il soutenu.

Rappelons que la ministre de l'Habitation France-Élaine Duranceau a déposé en juin un projet de loi qui permettrait aux propriétaires de logements de refuser une cession de bail «pour un motif autre qu’un motif sérieux». Les consultations sur le projet de loi 31 débutent jeudi.

Actuellement, un propriétaire ne peut empêcher un locataire de céder son bail à un autre locataire à moins d’un «motif sérieux», par exemple, s'il a de bonnes raisons de croire que le nouveau locataire ne serait pas en mesure de payer le loyer.