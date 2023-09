Gérez votre propre cabane à sucre avec cet adorable jeu québécois

Partager







Le temps des sucres vous manque? J'ai trouvé le jeu parfait, surtout si vous aimez les expériences de gestion «cozy».

Sugar Shack est un jeu développé par le studio québécois MadLife Divertissement, qui propose de gérer sa propre cabane à sucre. Le joueur pourra créer son petit monde inspiré par l’histoire et l’art du Québec.

L'univers du jeu est figé dans un printemps éternel, et un petit coin de paradis et de sirop d'érable sera sous votre responsabilité. Saurez-vous attirer les villageois et faire grandir votre cabane?

Bande-annonce du jeu Sugar Shack

«Allumez vos fourneaux, travaillez la terre, récoltez la sève de vos érables et faites revivre la terre autour de votre cabane à sucre. Augmentez votre réputation en accueillant divers personnages, en vendant des produits et en leur cuisinant des recettes faites maison pour tisser des liens avec les villageois», peut-on lire sur la page Steam de Sugar Shack.

Les amateurs de jeux de gestion agricole comme Stardew Valley vont certainement être charmés par Sugar Shack, qui est ancré dans le riche folklore québécois, tout en progressant à votre rythme pour une expérience relaxante et confortable.

Optionnel, mais fortement recommandé par moi-même: écoutez de La bottine souriante pendant que vous jouez!

Sugar Shack est disponible depuis jeudi sur PC via Steam. Et c'est le temps d'en profiter, car le jeu a un rabais de 20% pour un temps limité!