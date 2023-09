Paper Mario: The Thousand-Year Door s’en vient sur Nintendo Switch [VIDÉO]

Partager







Un classique de la console GameCube s’en vient sur la Nintendo Switch. Paper Mario: The Thousand-Year Door devrait sortir quelque part en 2024.

Nintendo a refait une beauté au RPG, qui avait été adoré des joueurs en 2004. Et la nouvelle semble avoir épaté la communauté gaming, car la bande-annonce compte plus de 100 000 vues en une heure et 13 000 mentions «j’aime», contre une centaine de mentions «je n’aime pas».

Bande-annonce Paper Mario: The Thousand-Year Door

«Paper Mario : La Porte Millénaire, le classique de la Nintendo GameCube, fait son retour avec des graphismes améliorés sur Nintendo Switch! Rejoignez Mario et ses amis dans leur aventure à la découverte du trésor légendaire caché derrière la Porte Millénaire. Mario arrivera-t-il à mener cette quête à bien, ou va-t-il plier sous la pression?», peut-on sur la fiche du jeu dans l’eShop de Nintendo.

La série Paper Mario a eu un nouveau jeu en 2020, Paper Mario: The Origami King, qui avait reçu des critiques généralement positives.

Nintendo n’a pas annoncé de date de sortie précise pour Paper Mario: The Thousand-Year Door, mais le jeu devrait sortir en 2024.