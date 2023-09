Une soirée «Paint & Sip» s'organise en septembre à cet endroit populaire du centre-ville

Partager







Le 26 septembre prochain, le Time Out Market organise une soirée où vous pourrez boire du bon vin et faire valoir vos talents d’artiste. Le tout est offert en collaboration avec la communauté d’art Canvas Club.

• À lire aussi: Le restaurant Pancho offre des soirées «paint & sip» où vous pouvez peinturer et manger des tacos

En plus de peindre une toile et d'avoir accès à tout le matériel, les participants pouront déguster un verre de vin et apprécier un plateau de charcuteries. Le tout coûte 50$.

Aucune compétence artistique préalable n'est nécessaire pour participer. Vous pouvez également commander à l'avance de la nourriture à déguster avant le début de la séance de peinture. On vous conseille d'essayer les tapas du nouveau comptoir Ibéricos, qui vient tout juste d'ouvrir. Sinon, les pâtes aux champignons et à la truffe du Il Miglo sont toujours une bonne idée!

Ce sera aussi l'occasion d'expérimenter le tout nouveau bar à vin du Marché.

Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans l'art, de siroter un bon vin et de rencontrer d'autres passionnés d'art en plein cœur de Montréal.

Pour plus de détails et pour réserver votre place, visitez le site Internet du Canvas Club.

Mardi 26 septembre de 18h00 à 21h00

705 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur Tik Tok, Instagram et Facebook!

Ne manquez pas ces vidéos:

s