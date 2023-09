Amber Heard s’est déguisée en Mercy d’Overwatch pour Elon Musk [PHOTO]

Partager







Elon Musk semble avoir un gros crush sur le personnage Mercy du jeu vidéo Overwatch.

Dans une biographie sur l’entrepreneur publiée le 12 septembre, Elon Musk a confié à l’écrivain Walter Isaacson que son ex-copine Amber Heard s’est déguisée en Mercy pour lui.

Heard aurait passé «deux mois pour concevoir et commander un costume de la tête aux pieds pour qu'elle puisse faire du role-play», après lui avoir dit qu'elle lui rappelait son personnage de jeu vidéo préféré, Mercy, selon DailyMail.

Musk a ensuite confirmé sa déclaration sur X (anciennement Twitter) en partageant une photo de l’actrice en cosplay.

Heard ne serait pas très contente du partage de la photo sur la Toile, toutefois. Selon une source de PageSix, Heard n’aurait «pas donné l’autorisation à Musk de partager l’image», qui était censée rester «privée».

Musk et Heard se sont fréquentés en 2017, et se sont séparés l’année suivante. L’actrice a également été citée dans la biographie, disant qu’elle avait toujours de l’amour pour l’homme d’affaires. «Je l'aime beaucoup. Elon aime le feu, et parfois ça le brûle.»