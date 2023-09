Aperçu de Spider-Man 2 : plus de tout

Partager







Trente-cinq dodos : voilà combien de temps nous sépare du lancement de Marvel’s Spider-Man 2, l’un des jeux PS5 les plus attendus de l’année. Voici nos premières impressions, après quelques heures d’essai.

Il y a un moment pendant les trois heures auxquelles j’ai joué à Spider-Man 2 plus tôt cette semaine où j’ai dû déposer ma manette. Mes mains étaient trop moites pour continuer. La grande pièce où j’étais avec des journalistes d’un peu partout dans le monde n’était pas particulièrement chaude. Mais le jeu devant moi était un feu roulant d’action d’une rare intensité.

« Notre but était de faire un gros jeu. On voulait une histoire encore plus grosse, avec des séquences grandioses plus fréquentes et plus importantes », m’a confié un peu plus tard Bobby Coddington, directeur de l’animation chez Insomniac Games. « Think big », aurait probablement dit Elvis Gratton.

J’ignore si l’ensemble du jeu sera à l’image de l’extrait auquel j’ai joué (qui était assez avancé dans l’histoire), mais force est de constater que le défi semble avoir été relevé avec brio. Spider-Man 2 est souvent un jeu à couper le souffle, qui pourrait se résumer en un mot: plus.

Plus gros

Spider-Man est pratiquement capable de voler lorsqu’il explore New York. Crédit : Sony Interactive Entertainment.

Spider-Man 2 est tout d’abord plus gros, avec l’ajout de deux nouveaux arrondissements, Queens et Brooklyn, qui font pratiquement doubler la superficie du jeu. Il devrait donc y avoir plus de contenu (on ne peut pas marcher 500 mètres dans le New York de Marvel sans tomber sur un groupe armé en train de faire un mauvais coup), mais aussi plus de déplacements.

Pour faciliter ces déplacements, Insomniac a créé un nouvel accessoire pour le costume de Spider-Man, des ailes en forme de toiles d’araignées, que l’on active simplement en appuyant sur le bouton triangle. On peut alors glisser dans les airs sans avoir besoin de lancer ses toiles. C’est pratique pour aller plus vite, mais aussi pour traverser la East River qui sépare Manhattan de Brooklyn, par exemple, sans forcément suivre un pont.

Plus de Spider-Man

Crédit : Sony Interactive Entertainment. Marvel’s Spider-Man 2 permet d’incarner Peter Parker et Miles Morales.

Il n’y a évidemment pas que deux fois plus de terrain à parcourir dans Spider-Man 2. Il y a aussi deux fois plus de protagonistes, puisqu’il est possible d’incarner Peter Parker et Miles Morales.

Certaines missions sont réservées à l’un ou à l’autre, tandis que d’autres peuvent être jouées avec le Spider-Man de son choix.

Chaque personnage a ses propres pouvoirs spéciaux, mais selon Bobby Coddington, chaque Spider-Man a aussi des animations et des styles de combats distincts. Peter Parker est par exemple au sommet de son art, tandis que Miles Morales est encore en apprentissage, ce qui donne des façons de faire différentes. Je n’ai toutefois pas assez joué pour constater moi-même ces distinctions.

Plus sombre

Crédit : Sony Interactive Entertainment. Les deux Spider-Man devront affronter plusieurs ennemis dans Marvel’s Spider-Man 2, notamment le chasseur Kraven, le Lézard et Venom.

Côté histoire, le jeu m’a semblé plus sombre que ses prédécesseurs. Sans vouloir entrer dans les détails, il y a une certaine tension entre les deux personnages, par exemple. La mort, les drames familiaux et la maladie sont aussi très présents dans le jeu. Ce n’est pas nouveau pour un Spider-Man, mais tout ceci me semblait plus à l’avant-plan qu’à l’habitude.

Heureusement, les deux superhéros n’ont toutefois pas perdu leur humour, le jeu ne m’a donc pas semblé lourd pour autant.

Plus de façons de se battre et de jouer

Marvel’s Spider-Man 2 offre une expérience de combat renouvelée. Crédit : Sony Interactive Entertainment.

Quelques nouveaux pouvoirs et nouveaux gadgets ont été ajoutés à Spider-Man 2 pour varier les combats, peu importe si vous jouez en appuyant à toute vitesse sur n’importe quel bouton à la manière de Smash Bros, ou si vous avez un style plus réfléchi.

La plus grande différence dans les combats et toutefois le fait que certaines attaques des ennemis ne peuvent être évitées. Elles doivent absolument être contrées, ce qui rend les combats plus difficiles, surtout quand vos points de vie sont bas et que vous tentez d’amasser des points de focus pour pouvoir vous soigner.

Dans mon essai, j’ai aussi été impressionné par la variété de mécaniques dans le jeu lui-même, comme des puzzles et des mécaniques qui mettent à profit les différentes technologies de la manette DualSense.

Plus extravagant

Plusieurs séquences de Marvel’s Spider-Man 2 sont à couper le souffle. Crédit : Sony Interactive Entertainment.

Si Spider-Man 2 était un film, ce serait une superproduction estivale qui multiplie les scènes de poursuite dans la ville, les explosions, les revirements et les effets spéciaux.

Les séquences grandioses auxquelles faisait référence Bobby Coddington sont nombreuses et je prédis que plusieurs seront mémorables. Petit divulgâcheur ici, puisque vous risquez de voir cet extrait dans les bandes-annonces de toute façon : il faut à un moment rattraper un lézard géant dans la ville, dans une scène qui rappelle Godzilla. Il y a tellement de choses qui se déroulent en même temps à l’écran qu’on dirait qu’il faudrait enregistrer la séquence et la rejouer au ralenti pour voir tout ce qui se passe.

« On voulait pousser les limites de la PS5, et la vitesse du jeu est vraiment un élément qui montre la puissance de la console », note James Ham, directeur de l’animation associé chez Insomniac Games.

Notons qu’il y a aussi des moments plus tendres, notamment entre Miles Morales et sa mère, mais ce ne sont pas ceux-là qui nous donnent les mains moites.

Reste à voir si ces scènes seront assez réussies pour marquer les esprits dans un jeu dont on risque surtout de se souvenir pour ses séquences d’action.

Marvel’ Spider-Man 2 sera lancé le 20 octobre sur la PS5.

Notre journaliste était à l’événement d’essai de Spider-Man 2 à Los Angeles à l’invitation de PlayStation Canada.