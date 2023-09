Après avoir échoué 12 fois, un homme envoie son sosie passer un examen de conduite

Partager







Découragé, mais pas à court d’idées, un immigrant ghanéen en Belgique a tenté le tout pour le tout afin d’obtenir un permis de conduire.

Selon ce que raconte La Libre, un certain Serge, originaire du Ghana mais résidant maintenant à Grammont dans la partie flamande de la Belgique, possédait un permis de conduire émis dans son pays natal mais non-valide dans son pays d’adoption.

• À lire aussi: Une lanceuse de poids remplace une coéquipière au 100 mètres haies et c'est difficile à regarder

Désireux d’augmenter ses chances de réussite professionnelle, Serge considère alors qu’il serait de bon aloi de pouvoir conduire en toute légalité dans son nouveau pays.

Petit problème: il est incapable de réussir l’examen théorique.

«Incapable» dans le sens de «essayer douze fois et échouer douze fois».

C’est alors qu’il a la «brillante» idée d’envoyer quelqu’un ayant des ressemblances physiques avec lui passer l’examen à sa place.

• À lire aussi: Un Youtubeur français se moque des émissions jeunesse québécoises



Il jette son dévolu sur un certain Julien, originaire du Congo.



Pour faciliter le succès de leur petite entreprise, les deux complices décident que Julien ira passer l’examen à Mons, en Wallonie (la partie francophone de la Belgique), où ils présument que les agents seront «moins stricts qu’en Flandre».



Erreur.



Dès que Julien présente la carte d’identité de Serge, l’employé du bureau des permis remarque que l’homme sur la photo n’est pas identique à celui qu’il a devant lui.

Serge et Julien seront arrêtés et poursuivis en justice pour usage de faux et tentative d’escroquerie.

• À lire aussi: Un Belge de 73 ans dit qu’il est le «cousin» de Beyoncé et il a un peu raison

Leur procès a récemment eu lieu à Mons.

«Sans la vigilance de cette personne, il aurait reçu son permis, alors qu’il n’est pas capable de rouler sur nos routes», y a déclaré le procureur pour faire valoir la gravité du geste posé.



Les sentences seront connues dans un mois.

Dans le cas de Serge, le procureur du Roi demande une peine d’un an, assortie d’un sursis probatoire, tandis que la défense espère plutôt une suspension du prononcé de la condamnation.

• À lire aussi: Un fermier belge a déplacé la frontière française pour agrandir son terrain

En ce qui concerne Julien, une peine de travail de deux cents heures est réclamée.

Le fautif principal n’a toujours pas réussi à obtenir son permis de conduire mais son avocat stipule qu’il a la possibilité d’avoir un travail dans une compagnie d’emballage à proximité de chez lui.

Il pourrait s’y rendre en train.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s