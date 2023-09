Jared Leto explique pourquoi il est intéressé par les drogues

Partager







Jared Leto a confié qu’il avait grandi dans un environnement où les drogues étaient normalisées.

Lors d’une entrevue accordée à Apple Music, le musicien et comédien, âgé de 51 ans, a révélé qu’il avait «toujours été intéressé» par les drogues dès son plus jeune âge.

«J’ai grandi dans un environnement où il y avait de la drogue. Très très jeune, je connaissais l’odeur de l’herbe», a déclaré le leader de Thirty Seconds to Mars à l’animateur Zane Lowe.

«Je me souviens d’être passé près d’arbres, comme des buissons ou quelque chose comme ça, quand j’étais jeune, très jeune, peut-être, je ne sais pas, au primaire ou quelque chose comme ça. Et je disais aux autres enfants: "Oh, il y a quelqu’un qui fume de l’herbe là-bas". Ils répondaient: "Qu’est-ce que tu veux dire? C’est quoi l’herbe?" Ils ne connaissaient pas cette épice. Mais pour nous, c’était plutôt normal», se souvient la vedette.

Et de poursuivre: «Je n’ai jamais eu de "non" pour ce genre de choses. Ça m’a toujours intéressé. J’ai toujours été intéressé par les drogues, j’ai toujours été intéressé par l’expérience. J’ai toujours voulu prendre des risques.»

Jared Leto a ensuite évoqué l’effet des drogues sur lui, notant ce moment où elles ont commencé à le contrôler plutôt que l’inverse.

«Bien sûr, prendre de la drogue est une chose, mais est-ce qu’elle commence à vous prendre elle-même? Pour moi, c’était certainement une expérience où je l’ai prise pour un tour, puis elle m’a pris pour un tour», a-t-il avoué à Zane Lowe.

Il a également révélé qu’il avait eu un «moment de clairvoyance» en ce qui concerne sa consommation de psychotropes. «J’ai eu une révélation. Deux voies se présentaient dans ma vie... Je pense que c’est la seule façon de le décrire. J’ai choisi cette voie et j’ai eu des amis très proches qui ne l’ont pas fait. Et pour beaucoup, ils ne sont plus là», a conclu Jared Leto.

