La viande du Costco vraiment meilleure (et moins cher) qu’ailleurs?

On entend souvent dire que la viande du Costco est de meilleure qualité que dans les autres épiceries, en plus d’être moins cher. Est-ce vraiment le cas? On a demandé l’avis d’une experte.

Avec le volume de viande que Costco achète, et la position de choix qu’il occupe dans le monde du commerce de détail, la chaîne est en mesure de négocier de bons prix et d’exiger de la qualité auprès de ses fournisseurs, avance la directrice de la Chaire de recherche MAPAQ sur la qualité et la salubrité de la viande de l’Université Laval, Linda Saucier.

«Il [Costco] peut exiger de ses fournisseurs un peu plus, parce que les fournisseurs savent très bien que lorsqu’ils vont vendre beaucoup chez Costco, ils vont [être rentables]», souligne-t-elle.

«Costco est très exigeant, même si ce sont des paquets [de viande] qu’on dit “à rabais” ou vendus moins cher, parce que leur pouvoir d’achat est tellement puissant qu’ils peuvent se permettre d’être plus exigeants sur la qualité», poursuit Mme Saucier.

Pas d’inquiétude pour la santé

Une fois que l’on sait tout ça, il n'y a évidemment rien de mal à acheter votre viande dans des épiceries bon marché. Peu importe où vous l'achetez, il n’y a en effet pas d’inquiétude à avoir pour votre santé.

«Il y a des critères du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) que tous les transformateurs doivent respecter pour s’assurer de l’innocuité des aliments qu’on mange», explique Linda Saucier.

Ce qui peut varier d'une épicerie à l'autre (et d'un prix à l'autre), c'est ce sont plutôt la texture, la couleur et le goût. On vous explique tout ça ici.