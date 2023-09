L’humoriste Tranna Wintour dénonce des propos transphobes à son égard

Partager







«Ouach», «C’est quoi ça tabarnack», «Consulte le gros», «criss de vidange» : l’humoriste Tranna Wintour dénonce les nombreuses insultes et commentaires transphobes violents publiés sous une de ses vidéos TikTok.

• À lire aussi: Voici pourquoi le Québec devrait créer un Mois de l'histoire transgenre

«Le Québec n’est pas correct. Voici un échantillon de commentaires que j’ai reçu sur un vidéo Tiktok que j’ai fait pour Stabuck. This is the shit that happens when moronic politicians try to use trans identities to galvanize a base of truly idiotic, irrelevant people», dénonce l'ex-candidate de Big Brother Célébrités dans un message publié sur X, vendredi.

Le Québec n’est pas correct. Voici un échantillon de commentaires que j’ai reçu sur un vidéo TikTok que j’ai fait pour Starbucks. This is the shit that happens when moronic politicians try to use trans identities to galvanize a base of truly idiotic, irrelevant people pic.twitter.com/U2M26mNqQD — Tranna Wintour (@TrannaWintour) September 15, 2023

Dans une vidéo publiée sous le texte, vue plus de 4000 fois, l’ancienne participante à Big Brother expose des dizaines d’insultes transphobes reçues après la publication d’une vidéo commanditée pour Starbucks sous le thème de la rentrée scolaire.

«C’est tu une joke ça?», «t pas une fille sa suffit la» «Étudiant***»: les propos haineux défilent pendant près d’une dizaine seconde.

Sur X, plusieurs internautes ont réagi en offrant leur soutien à Tanna Wintour.