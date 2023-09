Marie-Victorin, Taschereau et Chambly: quels personnages se cachent derrière ces routes de la Rive-Sud?

Partager







La plupart des routes que l’on emprunte quotidiennement ont été nommées à la mémoire de personnes qui ont marqué l’histoire du Québec et du Canada. Vous demandez-vous parfois qui sont ces personnages? 24 heures s’intéresse à l’odonyme de trois voies populaires de la Rive-Sud de Montréal: les boulevards Tashereau et Marie-Victorin et le chemin de Chambly. De rien!

• À lire aussi: 6 choses à savoir sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le cauchemar des automobilistes montréalais

Boulevard Taschereau

Si vous êtes de la Rive-Sud, vous connaissez assurément ce boulevard malaimé long de 20 km, qui part de la route 132 à Longueuil et qui s'étend jusqu'à Candiac.

L'axe routier porte le nom de Louis-Alexandre Taschereau, le 14e premier ministre du Québec, qui a gouverné entre 1920 et 1936. L’avocat de métier a été député libéral dans la circonscription de Montmorency, de 1900 à 1936.

PHOTO Bibliothèque et Archives nationales du Québec Louis-Alexandre Taschereau, 14e premier ministre du Québec

C’est en 1921, sous son gouvernement, qu’a été créée la Commission des liqueurs du Québec (qui est aujourd’hui la SAQ), pendant la prohibition aux États-Unis. Il a aussi mis sur pied le ministère du Travail.

Lors de l’inauguration du boulevard en 1932, le ministre de la Voirie de l’époque, Joseph-Edouard Perrault, a nommé l’axe routier en honneur de son premier ministre. À l'époque, la construction du boulevard a couté 2,5 millions $ aux contribuables (environ 534,1 millions $ de nos jours).

PHOTO via la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Voici ce qu’avait déclaré M. Taschereau lors de l’inauguration du boulevard:

«Dans quelques années, on se demandera qui était donc ce Taschereau dont ce boulevard porte le nom. Ce sera peut-être lu manière de garder le souvenir de celui qui a donné à sa province le meilleur de lui-même, qui lui a consacré tout son travail et toute son énergie [...] et qui a rêvé pour les siens et pour sa province la place qui lui appartient: la première!»

D’autres voies routières portent le nom de Taschereau, tout comme une municipalité et une circonscription électorale.

Chemin de Chambly

Le chemin de Chambly, anciennement la route numéro 1, a été la toute première route carrossable érigée au Canada, aux alentours de 1666.

La route, qui relie Longueuil à Chambly, a été nommée en l'honneur de Jacques de Chambly, militaire français et capitaine de la compagnie Chambly du régiment de Carignan-Salières, en 1665. C'est lui et ses troupes qui ont érigé le fort Saint-Louis (connu aujourd'hui comme le fort de Chambly), à la demande du marquis de Tracy.

Jacques de Chambly a été envoyé par la France en Nouvelle-France pour contrer la menace du peuple iroquois. En 1680, après son passage en Nouvelle-France, il a été nommé gouverneur de la Martinique. Il le restera jusqu'à son décès, en 1687.

PHOTO via la Société historique et culturelle du Marigot Le chemin de Chambly, à Longueuil, vers 1900.

Lors de sa construction, le chemin permettait de faire la route entre le fort Saint-Louis et Montréal. Avant l'inauguration de la route, il fallait descendre le cours du Richelieu, jusqu’au fort de Sorel, puis remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Montréal.

Sa construction a nécessité deux ans de travaux, en raison des nombreux marécages et boisés qui s’y trouvaient.

Maxime Landry/TVA Nouvelles/Agence QMI Le fort de Chambly, à Chambly

Boulevard Marie-Victorin

Le boulevard Marie-Victorin, qui longe le fleuve Saint-Laurent sur près de 30 km, relie la ville de Sainte-Catherine, au sud de Montréal, jusqu’au secteur de Saint-Nicolas, en banlieue de Québec. Entre ces deux villes, des jonctions de la route 132 prennent le nom de Marie-Victorin.

La route doit son nom au frère Marie-Victorin, né Conrad Kirouac, un célèbre botaniste québécois à qui l’on doit le Jardin botanique de Montréal, fondé en 1931.

PHOTO Albert Dumas via la Bibliothèque et Archives nationales du Québec Le frère Marie-Victorin, vers 1920

Après ses études au sein des Écoles chrétiennes du Québec, il est devenu professeur à l’Université de Montréal. En 1922, il a fondé le Laboratoire de botanique de l’établissement universitaire, qui deviendra quelques années plus tard l’Institut botanique.

En 1935, frère Marie-Victorin a publié la première édition de ce qui deviendra son œuvre maitresse, Flore laurentienne, dans laquelle il brosse un portrait de la flore de la vallée du Saint-Laurent. Plus de 1560 espèces de plantes y sont recensées.

− Avec les informations de la Commission de toponymie du Québec

À voir aussi: