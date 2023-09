P’tite Graine: un nouveau café-dep débarque bientôt dans Rosemont et vous connaissez les proprios!

Partager







Rosemont-La Petite-Patrie voit un nouveau joueur débarquer sur sa scène gourmande avec l’ouverture imminente d’un tout nouveau café-dep écologique qui s’annonce très, très chouette.

Ce n’est nulle autre que Oui Manon, également derrière les cafés bien-aimés La Graine Brulée et Oui Mais Non qui propulsent P’tite Graine.

Fidèle aux valeurs qui guident les deux premiers établissements, cet hybride entre le café et le dépanneur de quartier proposera une offre de prêt-à-manger végé et végane, du café de spécialité ainsi qu’une offre de boissons principalement locales, le tout servi majoritairement dans les contenants réutilisables et consignables.

Grignotines, collations, cadeaux originaux et autres produits du quotidien se joignent également au party dans ce local qui fait face à la station Rosemont.

Une campagne de sociofinancement est d’ailleurs lancée en vue de l’ouverture prévue en novembre 2023. Les généreux auront accès à plusieurs choix de cartes cadeaux et de produits à prix tout doux pour souligner leur contribution.

Afin d’en savoir plus sur le concept, les cafés La Graine Brûlée et Oui Mais Non tiendront tous deux des journées découvertes ce week-end où le café gratuit coulera à flot.

Ainsi, direction le Village ce samedi 16 septembre, puis Villeray ce dimanche 17 septembre pour poser toutes vos questions. Escape, partenaire torréfacteur des établissements, y tiendra également des dégustations de cafés de 11h à 15h.

C’est à ne pas manquer!

Ouverture prévue pour la fin novembre 2023

Pour participer à la campagne de sociofinancement, c'est par ici.

