6 moments inoubliables des 4 premières saisons de «Révolution»

Partager







Pour sa cinquième saison, qui commence dimanche à TVA, Révolution prend un nouveau départ avec l’arrivée d’une nouvelle maître, Mel Charlot, et l’apparition du bouton de sauvetage des danseurs.

• À lire aussi: Ce nouveau bouton pourrait tout changer à Révolution

• À lire aussi: Un des Twins de «Révolution» a sauvé Beyoncé dont un des mamelons a failli sortir de sa robe pendant son concert

Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux sont revenus sur six moments marquants dans l’histoire de l’émission.

NDLR: Pour tous les vidéos, les numéros des danseurs sont présentés sans les trames musicales originales parce que le producteur de l'émission n'en possède plus les droits de diffusion. Nous vous proposons en lieu et place les commentaires qu'avaient donnés les maîtres à l'époque des numéros.

6 moments incroyables

1. Le face-à-face de Sam Cyr et Chléa dans la saison 1

s

s

«Ce numéro a été le plus grand face-à-face de «Révolution» jusqu’à maintenant, a expliqué Lydia Bouchard. D’abord, il y avait la présence de Sam Cyr, qui est un des premiers à avoir compris la machine Révolution. Il a su comment être en scène avec son médium et l’amener à un autre niveau. Toutes ses présences ont été épiques. Et il y avait aussi Chléa, qui était toute jeune à l’époque. Elle a fait son face-à-face comme une championne, comme l’étoile qu’elle est. Je ne pense pas avoir vu une autre enfant se battre aussi fort sur notre scène. Ils étaient tous les deux magnifiques, et lui, par respect, l’a traitée comme une égale. Penser à ce moment-là me donne encore des frissons.»

2. L'audition de Cindy, Yohé et Rahmane lors de la troisième saison

s

s

Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux s’accordent pour dire que ce retour du finaliste de la deuxième saison en trio avec deux autres anciens participants a été mémorable. «Pour moi, ce sont des moments immenses que j’ai vécus à plusieurs reprises durant leur parcours, a indiqué Lydia. Je me souviens de tout. Cette alliance improbable, car on aurait pu penser que Yohe et Rahmane reviennent en duo, constituait un trio "All Stars".» Le retour des trois danseurs est aussi un des moments marquants des quatre dernières saisons pour Jean-Marc. «Ils ont eu un parcours sans fautes, j’en ai encore des frissons, a-t-il expliqué. Ce sont trois solistes qui se sont associés, c’était une idée géniale. Ce qui est fou, c’est que les trois n’auraient peut-être jamais été connus s’il n’y avait pas eu "Révolution". Ils ne se seraient peut-être même jamais croisés.»

3. La famille de la saison 1 avec Team White

s

s

Le moment révolution de la finale de la première saison, lorsque le duo Team White a créé le tableau original de l’araignée reste dans la mémoire de Jean-Marc Généreux. «Toute la saison, on avait été émerveillés par les révolutions des participants parce que c’était notre première saison. Avec certaines révolutions, comme celle de Charles-Alexis et tous les morceaux de tissus qui volaient, il y avait une prémisse de l’ingéniosité des danseurs. Mais quand Team White est arrivé avec l’araignée, on a réalisé à quel point, en utilisant l'imagination des gens, on pouvait arriver à un résultat aussi impressionnant. Ce numéro nous a un peu définis pour la suite. Et il faut se rappeler que c’est une fraction de seconde dans une chorégraphie pour eux. Cette révolution est le premier moment marquant de l’aventure de "Révolution".»

• À lire aussi: 10 choses à savoir sur Team white, les grands gagnants de Révolution

4. La demie-finale des Alex lors de la deuxième saison

s

s

«Le numéro du "coming out" d’Alex et Alex a été spectaculaire, se réjouit Jean-Marc Généreux. C’était mélangé avec le moment où Alex Carlos a décidé de quitter la compétition, et qu’Alex Francoeur a néanmoins décidé de continuer tout seul. Il a eu un courage incroyable de poursuivre sans son partenaire. Mais la chorégraphie du "coming out", qui a aussi obtenu le Golden Buzzer dans l’émission "La France a un incroyable talent", était fantastique. C’était vraiment puissant. Elle a même été reprise pour la première et la deuxième saison de "Révolution en tournée".» Devenu une pièce culte, ce numéro cumule plus de 3,6 millions de vues sur les réseaux sociaux.

5. La demi-finale et la finale de Marie-Josée et Jason dans la saison 4

s

s

Le numéro sur la violence conjugale de Marie-Josée et de Jason, amorcé en demi-finale et qui s’est poursuivi en finale, a marqué tous les esprits. «Ce pas de deux, en deux parties, est une œuvre télé importante et rare, a précisé Lydia. Il fallait un courage artistique pour faire ce numéro à heure de grande écoute, ce qui leur a d’ailleurs valu une victoire certaine. Ce numéro a été interprété avec brio, et techniquement bien, ça reste un grand moment.» Jean-Marc Généreux explique avoir découvert que Marie-Josée avait réellement vécu un épisode de violence conjugale en regardant l’émission à la télévision. «C’est devenu encore plus puissant en le regardant en famille à la maison, je ne le savais pas avant, et j’ai été encore plus touché. C’était d’une force incroyable. Ils ont dû se faire mal, durant la préparation de ce numéro, pour rendre justice à la douleur qu’elle a subie, et à la douleur de tous les féminicides dont on est témoins collectivement.»

6. L'hommage à Francesca dans la saison 4

s

s

S’il y a un dernier moment marquant pour Jean-Marc Généreux, c’est le numéro collectif que les danseurs ont présenté en hommage à sa fille Francesca, atteinte du syndrome de Rett. «Je ne pourrais jamais oublier ce moment-là. Au-delà de ma fille, cette chorégraphie représentait tous ceux qui vivent le même quotidien, qui ne peuvent pas bouger ni parler, mais qui potentiellement, dans la nuit, peuvent rêver à des choses qui n’ont aucune limite. Il y avait une force incroyable dans ce numéro, assemblé par Team White. Je l’ai revécu une quarantaine de fois sur scène, durant la tournée de "Révolution", et j’ai pleuré chaque fois.» Jean-Marc Généreux a confié avoir été à la source de ce numéro original. «À la base, c’était une chorégraphie que j’avais proposée pour un duo improbable, mais la production a décidé d’en faire une chorégraphie de groupe. J’avais écrit une liste de demandes, comme le début avec le lit, qu’il y ait une balançoire... et Team White a fait le reste.»

► La cinquième saison de Révolution débute le dimanche 17 septembre, à 20h, à TVA et TVA+.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s