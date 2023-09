Un coupable de viol, des lettres de soutien - voici ce qui se passe avec les acteurs de That '70s Show

Partager







Les semaines qui viennent de passer n'ont pas été de tout repos pour les acteurs qui jouaient dans la populaire série télévisée That '70s Show. Ashton Kutcher a d'ailleurs annoncé vendredi qu'il quittait son poste de président du conseil d'administration de Thorn, l'organisation de lutte contre les abus sexuels sur les enfants qu'il a cofondée. On vous résume ce qui s'est passé.

La condamnation de Danny Masterson

Tout a commencé il y a une dizaine de jours, le 7 septembre, lorsque l'acteur Danny Masterson - qui jouait le rôle de Steven Hyde - a été condamné à 30 ans de prison pour viols.

AFP Danny Masterson

Le comédien de 47 ans, qui est aussi un éminent membre de l'Église de scientologie, avait été reconnu coupable en juin - il lui restait à recevoir sa peine.

Lors de son procès, trois femmes, également scientologues, l'accusaient de les avoir violées à son domicile d'Hollywood Hills entre 2001 et 2003, années durant lesquelles l'acteur travaillait sur le plateau de That '70s Show. Les jurés ont donné raison à deux d'entre elles et n'ont pas atteint l'unanimité nécessaire pour prononcer un verdict concernant la troisième. À l'audience, l'accusation avait estimé que l'acteur avait «drogué et violé» ses victimes.

La lettre de Mila Kunis et Ashton Kutcher

Comme Masterson a écopé de la peine la plus sévère prévue pour ce type de cas, on aurait pu y voir une nouvelle plutôt encourageante pour les personnes qui doivent porter des causes d'agressions sexuelles devant les tribunaux. Mais un nouvel élément est venu assombrir l'actualité entourant cette affaire.

Deux lettres destinées au juge écrites par le couple d'acteurs Mila Kunis et Ashton Kutcher, qui jouaient respectivement les rôles de Jackie Burkhart et Michael Kelso, ont choqué leurs fans.

AFP Mila Kunis et Ashton Kutcher

Dans celles-ci, les deux acteurs encensent Danny Masterson en mentionnant à quel point il a joué un rôle important dans leur vie, notamment en les décourageant de prendre de la drogue. Dans sa lettre, Ashton Kutcher qualifie Masterson de «modèle», et mentionne qu'il espère que son témoignage sera pris en compte lors de la détermination de la peine. «Je ne crois pas qu'il représente un préjudice permanent pour la société et le fait que sa fille soit élevée sans la présence de son père serait une troisième injustice en soi. Merci de prendre du temps pour lire ceci.» Mila Kunis se porte garante du «caractère exceptionnel» de Danny Masterson et le dépeint sous une lumière très flatteuse, parlant même de «bonté innée» et de «nature authentique».

Envoyer de telles lettres à un juge est une procédure courante dans le système de justice américain, avant qu'un accusé trouvé coupable reçoive sa sentence. La logique derrière ces lettres est que lorsque vient le moment de déterminer la peine, le juge a déjà entendu beaucoup d'informations négatives à propos de l'accusé trouvé coupable, et ces lettres servent à rééquilibrer sa perception de la personne, à voir l'autre côté de la médaille pour déterminer quelle sera la juste peine, a expliqué une avocate à Vox.

Ces lettres peuvent être particulièrement utiles pour émettre un jugement lorsque des personnes marginalisées se retrouvent devant la cour, explique à Vox Me Colleen McCormack-Maitland. «Ces lettres constituent de la documentation importante pour que le juge puisse prendre sa décision. Il faut garder en tête que le système de justice criminelle est monté contre les personnes qui sont accusées de crimes. Et dans ce système, on retrouve beaucoup de personnes de couleur pauvres, pas des célébrités blanches», a-t-elle mentionné. «Une partie de l'intérêt de ces lettres est de réduire le potentiel écart entre la personne [accusée] et le juge, qui peut être d'une origine ethnique diffrente, d'une culture différente, d'une classe sociale différente, d'un niveau d'éducation différent - d'aider le juge à voir l'entiereté de la personne», dit-elle.

Dans ce cas-ci, les deux célébrités en défendant une autre ont plutôt indigné une bonne partie de leurs fans, ainsi que d'autres vedettes, qui voyaient en leurs lettres une posture déconnectée de la réalité et peu compatissante envers les victimes.

Here's to Christina Ricci for positively WRECKING Aston Kutcher and Mila Kunis for tacitly denying Danny Masterson is a serial rapist (and giving a half assed non apology) without ever addressing them directly. A queen. pic.twitter.com/UhfqyXG5eu — Cooper (@Cooperstreaming) September 10, 2023

La vidéo d'excuses

Devant la controverse, le couple a filmé et diffusé sur les réseaux sociaux une courte vidéo d'excuses sobre dans laquelle ils affirment leur soutien inébranlable envers les victimes de violences sexuelles, affirmant qu'ils avaient toujours soutenu les victimes à travers leur travail et qu'ils continueraient à le faire à l'avenir.

Ashton Kutcher and Mila Kunis apologize for writing letters in support of Danny Masterson. pic.twitter.com/PDHiQRZ0CH — Pop Base (@PopBase) September 9, 2023

La démission

Un aspect qui s'ajoute à toute cette affaire est qu'Ashton Kutcher était jusqu'à vendredi président du conseil d'administration de Thorn, une organisation qu'il a cofondée avec son ex-femme Demi Moore et qui lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Cette posture a été jugée bien ironique par plusieurs.

Vendredi, il a annoncé qu'il quittait son poste.

«Les victimes d’abus sexuels ont toujours été réduites au silence et la déclaration de moralité que j’ai soumise est un autre exemple douloureux de remise en question des victimes qui ont le courage de partager leurs expériences», a écrit Kutcher dans une lettre adressée le 14 septembre au conseil d’administration de Thorn, qui a été communiquée en exclusivité à Time Magazine.

Les autres acteurs

Deux autres acteurs de That '70s Show ont écrit des lettres au juge pour témoigner du fait qu'elles jugeaient que Danny Masterson était une bonne personne, soit Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith, les acteurs qui jouaient le couple de parents possédant la maison où se déroulait la majorité de l'action de la série.

- Avec des informations de l'Agence QMI, TVA Nouvelles, AFP et Vox