Alerte à la réduflation: il y a moins de pâtes qu’avant dans certaines boites de Kraft Dinner

Ce qui devait arriver arriva: la boite de Kraft Dinner que vous avez récemment achetée est probablement moins remplie que celle qui traine dans votre garde-manger depuis quelques mois. La réduflation est encore à blâmer.

Sans s’en apercevoir, l’équipe de 24 heures a acheté deux boites Kraft Dinner qui ne contenaient pas la même quantité du produit. Le premier emballage contenait 225 g de pâtes et de poudre à saveur de fromage et l'autre 200 g (une baisse de 11%).

Les deux emballages − qui étaient identiques outre le nombre de grammes − se trouvaient sur la même tablette de la même épicerie et étaient vendus au même prix.

Autant de fromage, moins de pâtes

Ne reculant devant rien, 24 heures a pesé le contenu de chacune des boites.

Selon nos calculs, c'est surtout la quantité de pâtes qui a été réduite. Les boites de 225 g et 200 g contenaient respectivement 205 g et 184 g de macaronis, soit une baisse d’un peu plus de 10%.

En ce qui concerne la poudre à saveur de fromage, la boite de 225 g contenait un sachet de 49 g contre 46 g pour l'emballage de 200 g, une baisse d’environ 6%.

À noter qu'on ne s’est pas cassé le bicycle et qu'on n'a pas sorti les pâtes ni la poudre de l'emballage pour faire nos calculs.

PHOTOS Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures En comptant le poids de la boîte, l’emballage de Kraft Dinner de 225 g pesait 255 g que celui de 200 g pesait 229 g.

Un affichage spécial pour les produits réduits?

De nombreux produits des épiceries du Québec ont été touchés par la réduflation, une stratégie que les entreprises emploient pour économiser sur les coûts de production. Plutôt que d’augmenter le prix, les entreprises préfèrent réduire la quantité dans les emballages. Parmi les produits touchés, on compte certains jus d'orange et des briques de fromage.

En France, la chaine Le Carrefour a récemment annoncé qu'elle allait ajouter une étiquette sur les produits touchés par la réduflation.

L'idée derrière cette initiative est d'offre «une information des plus fiables possible pour les consommateurs, parce que c’est inacceptable de faire ça aux consommateurs», a affirmé le PDG de l’entreprise, Alexandre Bompard.

Même si la réduflation n’est pas du vol, pour M. Bompard, c’est «une pratique inacceptable, quand il y a une hyperinflation dont les Français souffrent».

