Les États-Unis pourraient approuver la thérapie à la MDMA dès 2024

La thérapie assistée à la MDMA est efficace pour traiter les personnes qui souffrent de trouble de stress post-traumatique (TSPT) ou de dépression, confirme une nouvelle étude. La substance pourrait être légalisée aux États-Unis à des fins thérapeutiques dès 2024.

Les résultats de cette nouvelle étude, publiés dans la revue scientifique Nature le 14 septembre dernier, confirment ce que de plus petites enquêtes avaient révélé dans le passé: la MDMA, aussi connue sous le nom d’ecstasy, permet de se débarrasser des symptômes associés au TSPT.

Parmi les participants à l’étude qui ont consommé de la MDMA pendant leur thérapie, 71% se sont débarrassé de leur diagnostic. La MDMA serait également efficace pour traiter les personnes souffrant d'autres maladies mentales comme la dépression, indiquent aussi les chercheurs.

Cette étude, la deuxième à reconnaître le potentiel thérapeutique de la MDMA aux États-Unis, pourrait paver la voie à la légalisation de la substance à des fins thérapeutiques dès 2024. L’agence du médicament des États-Unis (FDA) exige en effet généralement que deux études sérieuses soient menées avant d’approuver les traitements à base de drogues illicites.

En 2021, des chercheurs parrainés par la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) ont publié les résultats d'une étude qui indiquaient qu’après trois séances de traitement, 67% des personnes ayant reçu de la MDMA en même temps qu'une thérapie ne répondaient plus au diagnostic de trouble de stress post-traumatique, contre 32% des personnes ayant reçu une thérapie et un placebo.

L’Australie est le premier pays au monde à avoir légalisé la prise de MDMA pour soigner les TSPT, en juin dernier.

LA MDMA pour retrouver le bonheur?

À la fois considérée comme un psychédélique et un stimulant, la MDMA est reconnue pour le sentiment d’euphorie et d’amour qu’elle provoque chez les consommateurs.

En contexte thérapeutique, elle ne rend pas les traitements plus «amusants», mais elle «semble induire de l'autocompassion d'une manière que d'autres thérapies ne permettent pas», souligne l’équipe américaine à l’origine de la nouvelle recherche menée auprès de 104 personnes.

Le groupe la qualifie de «lubrifiant de communication» qui aide les gens à se souvenir d'événements traumatisants et à parler à leurs thérapeutes sans éprouver de honte ou d'horreur.

− Avec les informations de la revue Nature