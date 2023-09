Manger moitié moins de viande réduirait le tiers des GES liés à l'agriculture

Partager







Remplacer seulement la moitié de la consommation mondiale de viande et de lait par des aliments à base de plantes permettrait de couper le tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’agriculture, révèle une nouvelle étude parue dans Nature.

• À lire aussi: 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'Histoire

• À lire aussi: François Legault invité au Sommet sur l'ambition climatique

On savait déjà que la consommation de viande est dommageable pour l’environnement. Mais à quel point? Et quels seraient les bienfaits réels d’adopter une alimentation majoritairement à base de plantes, comme le recommande le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) ? C’est à cette question que s’est attardée une nouvelle étude parue la semaine dernière et les résultats sont substantiels.

Les chercheurs concluent que remplacer la moitié de la consommation des principaux produits animaliers (bœuf, poulet, porc et produit laitiers) par des aliments à base de plantes d’ici 2050 réduirait de 31% les émissions de GES liées à l’agriculture.

C’est principalement la préservation des forêts et des terres, en conséquence de la diminution de la demande mondiale pour la viande et le lait, qui permettrait de réduire les émissions de GES.

La superficie de terres utilisées pour élever et nourrir le bétail pourrait diminuer de 12%, ou 653 millions d’hectares (deux fois la taille de l’Inde), d’ici 2050. Épargner ces terres limiterait aussi la perte de biodiversité et la consommation d’eau.

Toutefois, si le statut quo perdure, la demande pour la viande continuera d’augmenter et la superficie de terres dévouées à l’agriculture augmentera de 4%, ou 219 millions d’hectares (sept fois la taille de l’Allemagne) d’ici 2050.

Pourquoi la consommation de viande est-elle mauvaise pour l’environnement ?

Pour faire place aux pâturages et aux champs de foin qui servent à nourrir le bétail, les éleveurs coupent des arbres. Ils relâchent ainsi des tonnes de CO2 dans l'atmosphère et empêchent les arbres de faire leur travail de capter ce GES.

Il faut aussi savoir que les animaux destinés à la consommation humaine, toujours plus nombreux pour répondre à la demande, relâchent du méthane sous forme de pets et de rots. C'est un puissant gaz à effet de serre qui accélère le réchauffement climatique.

Les systèmes alimentaires sont responsables d’un tiers de la pollution climatique générée par les humains.