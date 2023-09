Un festival 100% végane s’invite à Montréal ce mois-ci

Partager







Après les festivals de pizza, de poutines et de tacos, voilà que les véganes auront droit à leur moment de gloire.

• À lire aussi: Le festival Invasion Cocktail est de retour, et c’est l’heure de boire des cocktails à bas prix

Depuis maintenant 10 ans, le Festival Végane de Montréal est imaginé autour des questions éthiques et écologiques du véganisme et de ses bienfaits sur la santé et sur l’environnement.

Cette année, le festival végane de Montréal, présenté par l’entreprise BKIND, entend célébrer le mode de vie végane de belle façon en proposant conférences, ateliers culinaires, dégustations innovantes, initiatives locales, rencontres de productrices et restaurateurs impliqués. Le tout se tiendra les 30 septembre et 1er octobre prochains au Palais des congrès de Montréal.

C’est Christian Ventura (Sushi Momo, Bvrger, LOV), une sommité en matière de restauration végétalienne à Montréal, qui occupe le rôle de porte-parole pour cette dixième édition.

Même les carnivores et les omnivores endurcis seront sous le charme! Parfois, ça fait du bien d’élargir un peu ses horizons et de s’intéresser à d’autres façons de s’alimenter.

L’entrée à l’événement coûte 11$. L’accès aux deux jours est offert à 20$. Les prix incluent les taxes.

À inscrire à votre agenda!

30 septembre et 1er octobre 2023

Palais des congrès: 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Gratuit pour les 0-16 ans

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur TikTok, Instagram et Facebook!

• À lire aussi: Les 30 meilleurs restaurants végétariens et végétaliens à Montréal

Ces vidéos risquent de vous plaire:

s