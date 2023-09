Un gros rat aperçu dans le métro de Montréal

Partager







Des vidéos d'un rat qui se promène dans le métro de Montréal font réagir sur TikTok.

«Comment les gens restent calmes», «Il est cute», «Déjà plus beau que ceux de New York», «AWWWWWNNN. J'le mettrais dans mon sac et je serais sa maman pour toujours»: ce sont quelques-uns des centaines de commentaires sous une vidéo partagée par le compte TikTok Blanc heart AFG.

Sur les images, on peut voir le petit rongeur tacheté blanc et gris qui se déplace sous un banc où un usager du métro est assis.

S'agit-il d'un rat qui a élu domicile dans le réseau du métro ou s'agit-il d'un rat domestique qui accompagne son maître? Difficile à dire. Une autre vidéo publiée dans les derniers jours sur TikTok laisse toutefois croire qu'il pourrait s'agit de la deuxième option.

Dans cette autre vidéo, partagée par joshua.pambuan, on peut voir une personne vêtue d'un chandail orange descendre l'escalier roulant d'une station du métro. Alors qu'il descend, un rat, qui semble identique à celui dans l'autre vidéo, remonte son bras jusqu'à son cou.

«On dirait plus son rat de compagnie. c'est actually sweet», écrit une personne sous la vidéo.

«Même si c’est mtl, c’est still crazy», écrit une autre.

On est allé à la recherche de rat à Montréal... et on en a trouvés: