Est-ce que faire son épicerie au Mayrand est moins cher qu’au Costco? On a fait le calcul

BILLET – On connait Costco pour les économies que l’on peut y faire sur de nombreux produits en les achetant en gros formats – à condition de payer pour être membre. Mais d’autres entrepôts d’alimentation ouverts au public, comme les magasins Mayrand, représentent des alternatives parfois méconnues. On a voulu savoir: comment les prix se comparent-ils à ceux de la chaîne américaine? 24 heures a fait le calcul.

Ça ressemble à quoi chez Mayrand?

Dès le premier coup d’œil, on remarque le décor d’entrepôt sans prétention qui règne chez Mayrand, une entreprise québécoise qui compte quatre succursales à Anjou, Brossard, Laval et Saint-Jérôme. Quoique le magasin soit plus petit qu’un Costco, l’ambiance y est similaire.

Photo Andrea Lubeck Une allée chez Mayrand

Même s’il est ouvert au public, on sent toutefois que la clientèle principale du distributeur alimentaire n’est pas monsieur et madame tout-le-monde, mais bien les restaurateurs, quand on voit les formats énormes qui sont disponibles.

D’ailleurs, contrairement à Costco, on peut y accéder sans carte de membre, un aspect qui peut plaire à ceux qui souhaitent acheter en gros format sans avoir à débourser 60$ ou 120$ par année pour obtenir le droit d’entrée.

Un autre point positif: l’entrepôt alimentaire est moins occupé que Costco. Lors du passage de 24 heures à la succursale d’Anjou, à Montréal, un mercredi après-midi, les allées étaient facilement navigables, voire tranquilles. À la sortie, nous nous sommes directement rendus au Costco, situé à 3 kilomètres de là. Le magasin n’était pas bondé, mais le stationnement était très bien rempli et les allées, assez occupées.

Photo Andrea Lubeck Mayrand propose une foule d'articles de cuisine.

On peut évidemment présumer que le niveau d’achalandage est plus élevé les soirs et les fins de semaine chez Mayrand, mais il serait étonnant que celui-ci atteigne le niveau vu chez Costco.

Les amateurs des stations de dégustation chez Costco seront cependant déçus chez Mayrand, car il n’y a aucun service de la sorte – du moins, à la succursale d'Anjou. On ne retrouve pas non plus de restaurant rapide vendant un imbattable duo hot-dog et boisson gazeuse à 1,50$, ni de rayon pharmacie, cosmétiques, de vêtements et de jouets.

Photo Andrea Lubeck On peut également acheter des fruits et des légumes frais chez Mayrand.

Des articles de cuisine, comme des petits électroménagers, des casseroles et des ustensiles de cuisson, sont également vendus. En gros, on y retrouve tout ce dont un restaurant a besoin pour ses activités, de la bouffe à l’entretien.

Les prix sont-ils aussi bons chez Mayrand que chez Costco?

Pour faire la comparaison entre Mayrand et Costco, nous avons établi notre liste en consultant les adeptes de Costco de l’équipe de 24 heures, qui nous ont partagé les produits qu’ils considèrent les plus avantageux chez le géant de l’alimentation.

Ces produits correspondent aux aliments et items de base que l’on retrouverait dans le panier d’épicerie qu’un ménage «type» serait susceptible de vouloir stocker, comme le lait, les œufs, le beurre, le pain tranché, les condiments et le papier hygiénique, par exemple.

Avant de plonger dans les résultats, quelques notes :

Les prix ont été relevés dans les succursales d’Anjou de Mayrand et de Costco le mercredi 13 septembre 2023;

Bien que Mayrand vende des caisses de plusieurs unités de ses produits, nous avons comparé les prix à l’unité, sauf exception;

Costco et Mayrand n’offrent pas toutes les mêmes marques, donc les prix de certains des produits comparés peuvent légèrement différer notamment en raison de la différence de marque;

Plusieurs des formats ne sont pas les mêmes chez les deux commerçants et on ne trouve parfois pas d’équivalent. Pour cela, nous avons inclus un prix au prorata pour pouvoir mieux comparer;

Nous avons tenu compte des rabais, parce qu’on peut penser qu’une personne qui cherche à payer le moins cher possible va opter pour le produit à prix réduit.

Lait 2%, 2 litres

Prix chez Mayrand : 4,29$ (Québon)

Prix chez Costco : 3,99$ (Lactantia)

Gros œufs blancs

Prix chez Mayrand : 4,29$ pour 12 (37,5 sous par œuf)

Prix chez Costco : 5,49$ pour 18 (30,5 sous par œuf – 3,66$ pour 12)

Beurre salé de 454 grammes

Prix chez Mayrand : 8,19$ (Lactantia)

Prix chez Costco : 5,49$ (Natrel)

Pain blanc tranché, paquet de deux

Prix chez Mayrand : 7,49$ (D’italiano)

Prix chez Costco : 5,49$ (Villaggio)

Poitrines de poulet désossées

Prix chez Mayrand : 15,99$ pour 1 kg

Prix chez Costco : 14,99$ pour 1 kg

Poulet rôti

Prix chez Mayrand : 8,99$

Prix chez Costco : 7,99$

Bœuf haché mi-maigre

Prix chez Mayrand : 10,99$ pour 1 kg

Prix chez Costco : 9,99$ pour 1 kg

Photo Andrea Lubeck La côtelette de longe de porc désossée, en spécial à 725$/kg

Côtelette de longe de porc désossée

Prix chez Mayrand : 7,25$ pour 1 kg (en spécial)

Prix chez Costco : 8,99$ pour 1 kg

Café Tim Hortons moulu

Prix chez Mayrand : 22,99$ pour 930 g (24,72$ pour 1 kg)

Prix chez Costco : 21,99$ pour 1,36 kg (16,16$ pour 1 kg)

Lait végétal

Prix chez Mayrand : 46,99$ pour 12 cartons de 946 ml de lait d’avoine Earth’s Own (4,49$ chacun)

Prix chez Costco : 13,99$ pour 6 cartons de 1 litre de lait d’avoine Suzie’s (2,33$ chacun)

La boisson à l’avoine Suzie’s n’est pas vendue à l’unité contrairement à celle d’Earth’s Own. Nous avons donc comparé les ensembles de plusieurs cartons.

Ketchup Heinz

Prix chez Mayrand : 5,99$ pour une bouteille de 1 litre

Prix chez Costco : 9,99$ pour un paquet de deux bouteilles de 1,25 litre (3,99$ par litre)

Moutarde French’s

Prix chez Mayrand : 2,89$ pour une bouteille de 400 ml

Prix chez Costco : 6,99$ pour deux bouteilles de 830 ml (3,37$ pour 400 ml)

Mayonnaise Hellmann’s, pot de 1,8 L

Prix chez Mayrand : 11,97$

Prix chez Costco : 8,49$ en spécial

Photo Andrea Lubeck Notre reporter, impressionnée par la grande quantité de beurre d'arachide.

Beurre d’arachide Kraft crémeux, pot de 2kg

Prix chez Mayrand : 11,89$

Prix chez Costco : 10,29$

Papier hygiénique

Prix chez Mayrand : 19,99$ pour 24 rouleaux double 242 feuilles Cashmere (0,003$ par feuille)

Prix chez Costco : 26,99$ pour 40 rouleaux 2 épaisseurs 330 feuilles Cascades Fluff Enviro (0,002$ par feuille)

Essuie-tout

Prix chez Mayrand : 12,99$ pour 6 rouleaux Cascades Tuff Enviro (2,17$ par rouleau)

Prix chez Costco : 25,99$ pour 12 rouleaux Sponge Towels (2,17$ par rouleau)

Savon à lessive Tide original

Prix chez Mayrand : 10,99$ (en rabais) pour une bouteille de 1,36 litre (8,08$ par litre)

Prix chez Costco : 26,99$ pour une bouteille de 4,87 litres (5,54$ par litre)

Au total, le panier aurait coûté 214,17$ chez Mayrand, comparativement à 161,85$ chez Costco pour les mêmes quantités calculées au prorata.

Verdict: Costco demeure plus avantageux, malgré l’abonnement, qui est presque rentabilisé en une seule visite.

À noter que l’un des avantages de Mayrand, qui va souffler l’an prochain ses 110 bougies, réside cependant dans leurs (très) gros formats de produits non périssables, clairement destinés à la clientèle entreprise. Par exemple, ce sac de 4,5 kg (10 livres) de pâtes alimentaires au prix de 20,99$.

Capture d'écran tirée du site de Mayrand

Des prix similaires aux supermarchés populaires

Or, souhaitant pousser l’étude plus loin, nous avons constaté que les prix de certains produits chez Mayrand se comparent – voire sont plus chers – à ceux offerts dans les épiceries bon marché comme Maxi ou Super C.

Le carton de 2 litres de lait Québon est vendu au même prix aux trois endroits (4,29$).

La douzaine de gros œufs blancs sont 50 sous plus chers chez Mayrand (4,29$) que ceux de marque Sans nom chez Maxi (3,99$) et 34 sous plus dispendieux que ceux de marque Sélection chez Super C (3,95$).

Le pot de café moulu Tim Horton’s est vendu au même prix chez Mayrand et Super C (21,99$), mais est 3$ moins cher chez Maxi.

Bref, si vous souhaitez faire le plein de grands formats à prix raisonnable sans payer d’abonnement, Mayrand peut s’avérer une bonne option – surtout lorsqu’il y a des rabais. Mais si vous souhaitez payer le moins cher possible, comparez d’abord les circulaires de Mayrand, Costco et des épiceries bon marché, où il est possible que vous trouviez les meilleures aubaines.

