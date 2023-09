Marc Labrèche surpris par une question de sa fille Léane à la télévision

Partager







Marc Labrèche a vécu un moment télévisuel des plus émouvants lorsque sa fille, Léane Labrèche-Dor, était invitée sur le plateau de son talk-show Je viens vers toi, diffusé sur Noovo lundi soir.

Léane a réservé à son père une belle surprise qui a profondément touché l'animateur, rarement vu dans un tel état à la télévision. Elle lui a posé une question singulière: si Marc devait choisir une seule tâche à accomplir pour le reste de sa vie parmi les rôles d'ami, d'amant, de père et d'animateur, laquelle choisirait-il?

Sans hésitation, le nouveau marié a opté pour celui de père, en passant par la reconnaissance de l’abondance que son métier lui apporte en partageant un exemple inspirant tiré du comportement de sa propre mère, Michelle, la grand-mère de Léane. Une anecdote qu’il applique dans sa propre vie et qui a ému aux larmes l'animateur.

«Ma mère, ta grand-mère, dit toujours: "Je pense qu’on sous-estime l’héroïsme des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, pour aller faire des jobs qu’ils n’aiment pas, dans des situations difficiles, qui ne gagneront jamais ce qu’ils voudraient gagner et qu’ils mériteraient de gagner, et qu’ils le font pour leurs enfants, qu’ils le font pour eux, parce qu’ils sont en vie, pis parce qu’il faut le faire." Et moi, j’ai la chance d’être hyper bien entouré... de faire une job que j’aime...», a-t-il répondu, incapable de terminer sa phrase, tant sa gorge était nouée par l'émotion.

Cette séquence a indubitablement offert un magnifique moment télévisuel, loin du registre habituel de Marc Labrèche.

