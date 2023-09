Quel salaire gagne un électricien ou une électricienne au Québec?

Partager







Au cours des prochaines années, il y aura une forte demande de main-d’œuvre dans le domaine de la construction au Québec, avec les départs à la retraite de travailleurs et le grand nombre de chantiers. Un des corps de métier qui sera notamment en demande est celui d’électricien.

Voici ce qu’il y a à savoir sur les conditions de travail pour les électriciens et électriciennes au Québec en 2023.

Que font les électriciens et électriciennes?

Les électriciens et électriciennes construisent, modifient, réparent et entretiennent des installations électriques dans divers types de bâtiments et d’infrastructures. Leurs installations peuvent notamment servir à éclairer, à réchauffer ou encore à faire bouger des éléments, explique le site du gouvernement du Québec.

Ce métier est fort en demande sur les chantiers de construction, mais aussi au sein d'entreprises ou d'établissements qui souhaitent avoir un ou une spécialiste à l'interne, par exemple les usines ou encore des centres de services scolaires.

Le salaire

Le salaire n'est évidemment pas de la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire comme salarié sur un chantier de construction

Il faut d'abord savoir qu'il y a deux principaux paliers quand on travaille comme électricien ou électricienne sur un chantier de construction: on commence comme apprenti, puis on devient compagnon après un peu plus de trois ans de travail à temps plein.

Le salaire, qui augmente graduellement, est déterminé par les conventions collectives de la construction, et varie selon le domaine - par exemple, c'est plus payant de travailler pour un chantier industriel qu’un chantier résidentiel.

Il varie aussi selon le lieu, car il est plus payant de travailler sur des chantiers en région éloignée, et selon l'horaire de travail, car il est plus payant de travailler la nuit.

Le taux le plus bas pour un électricien se trouve à l'échelon d'entrée dans le secteur résidentiel léger, et il est de 20,58$ de l'heure, soit un salaire annuel de 42 806$ pour une semaine standard de 40h.

Voici de quoi a l’air l’échelle salariale de ce secteur pour les électriciens.

Échelle salariale - Construction résidentielle légère:

Apprenti 1: 20,58$ de l'heure (42 806$ annuel)

Apprenti 2: 24,70$ de l'heure (51 376$ annuel)

Apprenti 3: 28,81$ de l'heure (59 925$ annuel)

Apprenti 4: 34,99$ de l’heure (72 779$ annuel)

Compagnon: 41,16$ de l'heure (85 613$ annuel)

Le taux le plus élevé pour un électricien est celui que touchent les électriciens d'expérience (compagnon) lorsqu'ils travaillent sur des chantiers d'installation de pipelines, soit 49,75$ de l'heure (103 480$ de salaire annuel).

Il y a évidemment toute une échelle de salaires entre ces deux secteurs.

À ces taux horaires peut s'ajouter du temps supplémentaire.

Le salaire à son compte

Les électriciens d'expérience peuvent aussi travailler à leur compte comme Maître électricien, et charger le montant qu'ils veulent à leurs clients.

Pour ce faire, ils doivent toutefois obtenir un permis d'entrepreneur auprès de la Régie du bâtiment du Québec, et être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) en passant son processus de qualification.

Les tarifs recommandés par la CMEQ varient actuellement entre 108,81$ de l’heure pour un chantier résidentiel léger et 122,38$ de l’heure pour un chantier industriel lourd. Le Maître électricien doit toutefois utiliser cet argent pour payer les frais de roulement de son entreprise, donc il ne s’agit pas réellement d’un taux horaire salarial.

Le salaire hors construction

La majorité des électriciens travaillent dans le domaine de la construction, mais pas tous! Des entreprises, notamment des usines, ou encore des institutions, par exemple des établissements de santé ou de d’éducation, emploient des électriciens pour faire des réparations ou de la maintenance.

Le salaire varie selon les établissements. Des offres d’emploi consultées par 24 heures affichaient un taux horaire variant entre 28$ et 42$ de l’heure, soit un salaire annuel de 58 240$ à 87 360$, pour une semaine de 40h.

Les études requises

Au Québec, on devient généralement électricien en faisant un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électricité.

Cette formation de 1800 heures dure environ un an et demi et est offerte dans plusieurs centres de formation professionnelle à travers le Québec. Elle est gratuite à l’exception des livres, de l’équipement et des frais d’admission, qui peuvent totaliser un montant autour de 1000$.

Il faut ensuite accumuler de l’expérience pour devenir compagnon (8000 heures), et c’est seulement à partir de ce moment qu’on peut entreprendre les démarches pour devenir Maître électricien.

Cependant, si on veut travailler hors construction, on peut plutôt obtenir un Certificat en électricité (CÉ) émis par le ministère de l'Emploi du Québec. Celui-ci nécessite de réussir quatre cours et de faire 5000 heures de travail - toutes ces procédures peuvent se faire directement en entreprise sous la supervision de travailleurs qualifiés.

Faut-il être membre d’une organisation?

Une personne qui veut travailler comme électricien sur un chantier doit obtenir un certificat de compétence de la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour avoir le droit de pratiquer.

Pour travailler comme Maître électricien, il faut également être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ).

