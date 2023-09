Télétravail, sorties, études: à partir de combien de déplacements ça vaut la peine d'acheter le titre mensuel de transport en commun?

Partager







Si vous vous déplacez à Montréal ou dans les villes environnantes, vous vous êtes sûrement déjà posé la question: à partir de combien de passages c'est plus avantageux de prendre une passe mensuelle de transport en commun plutôt que des billets unitaires ou en paquets de 10? On a fait le calcul, pour différentes situations classiques - l'étudiant, le travailleur hybride (qui partage son temps entre le télétravail et le bureau) et le sorteux occasionnel.

En passant, si vous êtes plus du genre à vous déplacer presque uniquement en soirée, consultez aussi notre article sur la meilleure façon de voyager à petit prix dans les transports en commun le soir. Votre porte-monnaie vous remerciera!

1. L'étudiant

Quand on est étudiant, on a généralement à se déplacer à plusieurs reprises chaque semaine, surtout si on jongle à la fois avec des cours et des rencontres d'équipe en présentiel ainsi qu'un emploi à temps partiel. Ça tombe bien: un tarif réduit est prévu pour les gens qui étudient à temps plein. Voici à partir de quand il vaut la peine.

En zone A: comme le tarif étudiant est de 58$ par mois pour utiliser tous les types de transport en commun en zone A (sur l'île de Montréal), on rentabilise généralement cette passe assez rapidement. Comme un aller-retour coûte 6,50$ (en achetant les passages à coup de 10), il suffit de réaliser à peine un peu plus de deux allers-retours en transport en commun par semaine (moyenne de 2,3 par semaine sur le mois) pour le rentabiliser. Si votre budget vous permet d'acheter directement la passe de 4 mois (l'équivalent d'une session) à 226$, les économies sont légèrement plus importantes.

En zones AB: une logique similaire s'applique pour les étudiants qui voyagent en zones AB (Montréal/Laval/Longueuil). La passe coûte 92,50$ par mois et un aller-retour se détaille à 8,50$ (en achetant les passages à coup de 10). Dans ce cas, il faut faire presque 3 allers-retours par semaine (moyenne de 2,7) pour rentabiliser sa passe.

En zones ABC et ABCD: dans les banlieues plus éloignées, dans les zones ABC et ABCD, on paie respectivement 114$ et 158$ par mois pour le tarif étudiant. Un aller-retour se détaille respectivement à 11,40$ et 15,80$ (en achetant les passages à coup de 10). Dans ces cas, il faut faire de 2 à 3 (zones ABC) ou même de 1 à 2 déplacements (zones ABCD) seulement par semaine pour rentabiliser sa passe (moyenne de 2,5 et 1,25 sur le mois, respectivement).

• À lire aussi: Voici combien ça coûte d'être un étudiant universitaire en 2023

2. Le travailleur hybride

Quand on va travailler au bureau 2-3 jours par semaine et qu'en parallèle on fait quelques sorties, on peut aussi se demander si ça vaut le coup d'acheter une passe mensuelle de transport en commun. Voici ce qu'il en est pour les gens qui ne bénéficient pas du tarif réduit (étudiant).

En zone A: comme la passe est de 97$ par mois pour utiliser tous les types de transport en commun dans la zone A (sur l'île de Montréal) et qu'un aller-retour coûte 6,50$ (en achetant les passages à coup de 10), il faut faire presque 4 allers-retours en transport en commun par semaine (moyenne de 3,7 sur le mois) pour rentabiliser son abonnement.

En zone AB: comme la passe est de 155$ par mois pour voyager en zones AB (Montréal/Laval/Longueuil) et qu'un aller-retour coûte 8,50$ (en achetant les passages à coup de 10), il faut faire 4 à 5 allers-retours par semaine pour que ça vaille la peine (moyenne de 4,5 sur le mois).

En zones ABC et ABCD: dans les banlieues plus éloignées, dans les zones ABC et ABCD, l'abonnement est respectivement de 190$ et 263$ par mois, et un aller-retour coûte 11,40$ et 15,80$ (en achetant les passages à coup de 10). Il faut faire un peu plus de 4 allers-retours par semaine (4,1 en moyenne sur le mois) pour que ça vaille la peine d'acheter la passe mensuelle.

• À lire aussi: Qui gagne combien? Voici le guide des salaires au Québec

3. Le sorteux occasionnel

On parle ici d'un adulte qui n'a pas à se déplacer de chez lui pour travailler ou vaquer à ses occupations principales. Est-ce que ça vaut la peine de se procurer une passe mensuelle pour faire quelques sorties dans le mois, soit pour assister à des événements culturels ou pour voir des amis?

Comme on l'a vu dans la section précédente avec le travailleur hybride, il faudrait que cette personne se déplace 3 ou 4 fois par semaine pour que ça vaille le coup. Mais attention! Si vous vous déplacez moins que cela, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour payer moins cher vos billets de transport en commun. Voici quelques astuces:

Si vous vous déplacez pour un événement en soirée (après 18h) , achetez un billet Soirée illiitée - oui, même si vous faites juste un aller-retour . Ceux-ci reviennent systématiquement moins cher, sauf pour les gens de 17 ans et moins ainsi que les aînés. Ils coûtent seulement 6$ et sont valides dans toutes les zones, de 18h jusqu'à 5h le lendemain matin.

, achetez un billet - oui, . Ceux-ci reviennent systématiquement moins cher, sauf pour les gens de 17 ans et moins ainsi que les aînés. Ils coûtent seulement 6$ et sont valides dans toutes les zones, de 18h jusqu'à 5h le lendemain matin. Si vous vous déplacez la fin de semaine , le titre Week-end illimité est particulièrement avantageux. À seulement 15,25$, il vous permet de prendre le transport en commun partout dans les zones ABCD du vendredi 16h au lundi 5h. Dès que vous faites 5 déplacements durant cette plage horaire , ça vaut le coup pour la zone A - dans les autres zones, vous avez besoin de le prendre encore moins pour le rentabiliser.

, le titre est particulièrement avantageux. À seulement 15,25$, il vous permet de prendre le transport en commun partout dans les zones ABCD du vendredi 16h au lundi 5h. , ça vaut le coup pour la zone A - dans les autres zones, vous avez besoin de le prendre encore moins pour le rentabiliser. Si vous prévoyez faire plusieurs déplacements sur une période de 24 heures, peu importe à quel moment de la semaine, considérez le titre 24 h. Dans la zone A, il coûte 11$, donc il est gagnant dès qu'on fait 4 déplacements dans la même période de 24 heures (le décompte commence dès qu'on valide le billet, et peut donc s'étaler sur deux jours différents). Dans les zones AB, il est aussi gagnant dès qu'on fait 4 déplacements. Dans les zones ABC et ABCD, il est gagnant dès 3 déplacements.

Vous avez d'autres questions concernant les prix du transport en commun? Écrivez-nous à 24heures@quebecormedia.com

Cette vidéo pourrait vous intéresser: