Un étudiant meurt après avoir mangé un spaghetti réchauffé

Partager







La mort d’un étudiant de 20 ans décédé quelques heures après avoir mangé un plat de pâtes réchauffées pousse un médecin à faire une importante mise en garde.

Le jeune Belge, connu comme étant AJ, a décidé de manger des spaghettis sauce bolognaise cuisinés il y a cinq jours, informe BirminghamLive. Puis, il est allé faire du sport avec ses amis.

Mais rapidement, il a commencé à avoir des ennuis de santé. Trente minutes après avoir ingéré ses pâtes, il a ressenti des douleurs à l’estomac, s’est mis à vomir, à avoir des maux de têtes et de la diarrhée.

• À lire aussi: Un étudiant doit se faire amputer les deux jambes après avoir mangé les restants que son coloc avait laissé dans le frigo

Plutôt que de consulter un médecin, malade, il a préféré se mettre au lit. Ce sont ses parents qui étant informés qu’il ne s’était pas présenté à ses cours, ont découvert AJ mort le lendemain, rapporte Mirror.

L’autopsie a révélé que le jeune homme serait décédé durant la nuit, soit une dizaine d’heures après avoir mangé ses spaghettis. AJ a succombé à une nécrose hépatique ainsi qu’une pancréatite aiguë.

• À lire aussi: Ce gars-là a vraiment des grosses mains

• À lire aussi: Une influenceuse est dans l’eau chaude après s’être baignée dans une grotte où six personnes se sont noyées

Le triste cas d’AJ a été présenté dans le Journal of Clinical Microbiology et celui qui se présente comme le Dr Bernard sur Youtube a tenu à prévenir la population.

«Beaucoup de gens mangent des pâtes ou d’autres nouilles qui ont un ou deux jours, et c’est okay. Mais soyez prudents avec les aliments qui sont laissés de côté plus longtemps. Si vos restes sentent bizarres, il vaut mieux prévenir que guérir», affirme celui qui se présente comme un spécialiste, d’après ce que rapporte BirminghamLive. Donc, ne pas les manger.

Quant à AJ, des analyses post mortem de ses selles ont révélé la présence du Bacillus cereus, un pathogène qui peut contaminer les aliments.

Des échantillons des restes de ses spaghettis envoyés au Laboratoire national de référence des toxi-infections alimentaires (NRLFO) ont aussi révélé la présence importante de Bacillus cereus.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s