Une fuite révèle la future Xbox

Dans cette importante fuite chez Microsoft, les documents internes offrent une vue étonnamment claire, bien que potentiellement datée, de ce que Microsoft a prévu pour sa division jeux dans un avenir proche.

Ces détails figuraient dans des fichiers non répertoriés parmi les pièces à conviction publiées par le tribunal de district de Californie du Nord au cours du week-end, dans le cadre du procès intenté par la Federal Trade Commission pour bloquer l'offre d'achat de 69 milliards de dollars de Microsoft sur Activision Blizzard.

Mais lundi soir, un utilisateur du forum de jeux Resetera a indiqué qu'une déposition apparemment anodine partagée par le tribunal contenait des pièces jointes contenant les projets de Microsoft.

Nouvelles Xbox Mid-gen en versions Brooklin, Ellewood et Sebile

De nouvelles versions des modèles actuels de la Xbox pourraient être prévues pour l'année prochaine, selon l'une des pièces jointes divulguées, un jeu de diapositives datant de mai 2022.

Les dirigeants de Xbox y présentent "Brooklin", le nom de code d'un "rafraîchissement" de la console Xbox Series X. La console n'était pas plus puissante, mais proposait un ensemble de fonctionnalités révisées: un appareil entièrement numérique, sans lecteur de disque, avec 2 To de stockage et une consommation d'énergie réduite, au prix de 499 dollars.

La même présentation a également montré une Xbox série S légèrement remaniée, baptisée "Ellewood", ainsi qu'une nouvelle manette Xbox portant le nom de code "Sebile", qui contient un capteur d'inclinaison, des boutons plus silencieux et la possibilité de se connecter à une application mobile.

Les diapositives de Microsoft indiquent que le lancement de la nouvelle manette est prévu pour mai 2024, avec un déploiement des modèles Xbox rafraîchis à l'automne.

Malgré tout cela, on ne sait pas si Microsoft prévoit toujours de commercialiser ces appareils, et selon quel échéancier.

La vision "next-gen" de Microsoft : consoles, téléphones, PC...

La prochaine console de Microsoft, après les séries Xbox X et S, ne représenterait pas seulement un nouvel appareil, mais une nouvelle "génération d'écosystème", comme l'ont indiqué les dirigeants dans une autre fuite de diapositives datant de mai 2022.

Les générations de consoles impliquent généralement une nouvelle offre d'un ou deux modèles d'un nouveau matériel de jeu puissant. La présentation de la "Gen 10" de Microsoft comprend des consoles, des téléphones, des navigateurs web, un système portable, des PC et une "console dans le nuage", avec un système d'exploitation commun disponible pour tous les appareils.

Clavardage et portefeuilles de cryptomonnaie

Selon cette présentation, Microsoft a déjà choisi l'architecture ARM64 pour l'unité centrale de l'appareil. La société prévoit de livrer des trousses de développement aux créateurs de jeux d'ici 2027, avant un lancement en 2028.

La présentation a énuméré des dizaines de fonctionnalités potentiellement prises en charge, y compris des éléments standard tels que le clavardage vocal et les succès des joueurs, ainsi qu'une prise en charge plus novatrice des portefeuilles de cryptomonnaie.

Avec l’intelligence artificielle

Le rapport indique que la plateforme Xbox de nouvelle génération prendra également en charge l'IA et l'apprentissage automatique pour obtenir des graphismes de jeu "super résolution" (présentés comme un "projet établi dans les jeux Microsoft"), des améliorations de la fréquence d'images, des tests de jeu supplémentaires, la génération de dialogues pour les personnages et bien plus encore.

Rien n’est coulé dans le béton

Tout ceci est à prendre avec un grain de sel, car tout aussi éblouissants que soient les projets de Microsoft, tous les documents sont suffisamment anciens pour que les plans de Microsoft aient pu changer.

Ses plans pour sa plateforme de console de nouvelle génération sont les plus susceptibles de changer, étant donné les six années qui s'écouleraient entre les plans divulgués et l'éventuel lancement de la Xbox Gen 10.

Les capacités de Microsoft, même les plus riches, sont également limitées. Dans l'une des présentations de mai 2022, la société a indiqué que ses espoirs d'intégrer un appareil portable à sa plateforme Gen 10 dépassaient le cadre de ses ressources de première main, suggérant qu'elle s'appuierait sur des entreprises extérieures pour développer une technologie de jeu portable compatible.

Source Axios