Voyez des baigneurs sauver un immense requin échoué sur une plage

Une vidéo surréelle de baigneurs qui sauvent la vie à un gros requin échoué sur une plage des États-Unis fait le tour du web depuis le week-end.

Le sauvetage improvisé s'est déroulé le week-end dernier sur une plage de Pensacola en Floride où un couple, Tina Fey et son mari Josh, était rassemblé pour souligner son anniversaire de mariage. Les deux amoureux étaient accompagnés d'amis lorsqu'un requin s'est invité aux célébrations.

Si la bête était originalement dans l’eau, il aurait ensuite nagé vers la plage pour s'échouer. Comme le montrent les images publiées sur Facebook le 15 septembre dernier, le requin mako tente ensuite de retourner à l’eau, alors que quatre hommes essaient de lui sauver la vie.

«C'était vraiment excitant, a affirmé la femme qui a filmé la scène en entrevue à un média local. J'avais peur que mon mari soit dans l'eau avec la bête.»

«Nous savions que nous devions agir vite pour qu’il ait de meilleures chances de survie», poursuit-elle.

600 lb et toutes ses dents

Dans la vidéo, on peut voir les sauveteurs en train de tirer la queue du requin et d’essayer de le réorienter face à l'océan. À un certain moment, le requin se débat, forçant les hommes à se retirer le temps que la bête se calme. Le groupe parvient finalement à remettre l'animal à l'eau. Une fois remis à l’eau, la bête prend un moment avant de se mettre à nager.

«Il pesait au moins 600 lb, a confié Josh Fey. Il avait deux rangées de dents de deux pouces chacune et elles étaient assez grosses.»

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, le requin Mako est un prédateur agressif que l'on trouve principalement au large de la côte est américaine, du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes.

Il n’est pas rare de voir des requins près du large avec leurs progénitures, indique la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

