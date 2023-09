Application mobile YouTube: méfiez-vous des imitations

Partager







Rares sont ceux qui ne possèdent pas encore l'application YouTube sur leur téléphone intelligent ou leur tablette. Pourtant, de fausses applications imitant très bien la célèbre plateforme vidéo arrivent encore à berner des internautes, avec à la clé de lourdes conséquences pour l'utilisateur.

Selon des experts en cybersécurité, plusieurs versions malveillantes de l'application mobile YouTube pour Android circulent actuellement sur Internet. Si on ne les trouve pas sur le PlayStore, elles sont néanmoins disponibles sous la forme de fichiers à télécharger et à installer sur son appareil intelligent. Elles reprennent le nom, le logo et l'apparence de YouTube, mais renferment en réalité des programmes malveillants.

Ces versions frauduleuses seraient ainsi capables de prendre le contrôle d’un appareil intelligent à distance. Ces personnes peuvent vous géolocaliser, modifier des paramètres du système d'exploitation, lancer des appels téléphoniques et envoyer des SMS frauduleux, effectuer des captures d'écran à distance et même prendre des photos ou enregistrer des vidéos à l'aide des caméras avant et arrière de l'appareil.

Pour éviter de tomber dans le piège de ces fausses applications, qui ne concernent évidemment pas que YouTube, il convient de respecter certaines règles. La première est de ne jamais installer d'applications Android en dehors de la boutique officielle Google Play. Idem pour les utilisateurs d'iPhone, qui ne doivent se fier qu'à ce qu'ils peuvent trouver sur l'App Store. Enfin, il faut aussi se méfier de toute nouvelle application soudainement mise en avant sur les réseaux sociaux.