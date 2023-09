Décroissance: des experts recommandent la «sobriété matérielle» à Québec

Partager







Le Québec doit viser la « sobriété matérielle » des individus pour réduire les émissions de GES des véhicules lourds et ainsi atteindre ses objectifs de carboneutralité, concluent les experts du Comité consultatif sur les changements climatiques dans un avis publié mercredi.

Axé sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport routier lourd, le document plaide en faveur d’une réforme de nos systèmes de transport de marchandises. Au Québec, les émissions des véhicules routiers lourds ont augmenté de 61% entre 1990 et 2021. Elles représentent 8,7% des émissions totales de la province.

L’augmentation de la demande en biens matériels est l’une des raisons mentionnées par le comité pour expliquer cette hausse du transport de marchandises et des émissions de GES qui viennent avec.

Environ 70 % des émissions mondiales de GES sont associées à l’utilisation et au transport des matériaux et ressources que nous consommons, selon l’analyse réalisée pour le Circularity Gap Report de 2022.

On recommande au gouvernement d’intervenir pour « réduire la quantité de biens physiques déplacés », notant que ça implique de réfléchir à « la quantité de biens nécessaires pour combler les besoins humains ».

« L’orientation individuelle vers une plus grande sobriété matérielle réduit la demande de transport de marchandises en agissant sur la quantité de tonnes déplacées », note-t-on.

Cibler les produits de luxe

Le gouvernement a un rôle important à jouer pour favoriser la réduction de la consommation, notamment par des politiques qui faciliteraient les choix à faible impact climatique, peut-on comprendre à la lecture de ce document.

« Bien que la sobriété matérielle soit un choix individuel, elle s’inscrit dans une architecture des choix qui est structurée collectivement », souligne-t-on.

Le comité évoque l’idée de « cibler » les produits de luxe et certains types de véhicules « qui n'augmentent pas le bien-être, les habitudes de consommation visant principalement la démonstration d’un niveau élevé de prestige social ou à marquer [...] l’appartenance à un groupe social plus élevé. »

On peut ainsi penser à l’imposition d’une taxe, comme le suggérait Québec Solidaire, voire une interdiction. Les experts ne se prononcent pas sur le mécanisme à adopter pour « cibler » la consommation de luxe.

« Le GIEC affirme que les mesures ciblant ce type de consommation soutiennent les efforts d’atténuation des changements climatiques tout en luttant contre les inégalités », se contentent-ils de mentionner.

L’économie circulaire et l’écoconception sont également mises de l’avant comme solutions pour réduire la consommation.

« Les auteurs soulignent que l’écoconception se fait sur une base uniquement volontairement au Québec. « Une approche par exigence serait souhaitable pour compléter l’approche volontaire actuelle », arguent-ils.

Des stratégies permettant de doubler l’indice global de circularité entraînerait une réduction de 39 % des émissions mondiales de GES.

Une taxe kilométrique

Outre la sobriété matérielle, le Québec devrait imposer « dans les meilleurs délais » une taxe kilométrique pour le transport routier de marchandises.

Cette solution est celle sur laquelle les experts insistent le plus.

« Une hausse substantielle de l’écofiscalité dans le secteur du transport routier de marchandises devrait financer des mesures de transfert modal. L’augmentation du signal-prix permettrait de mieux refléter le coût des externalités du transport routier, au premier chef celui associé aux émissions de GES. »

Traduction: cette taxe pourrait financer la mise en place de d’autres solutions de transport plus respectueuses de l’environnement. Il serait logique d’imposer une taxe kilométrique puisque la pollution générée par ces camions coûte cher à la société (par exemple, quand on doit reconstruire après un événement climatique extrême, boosté, entre autres choses, par les émissions de GES du transport routier lourd).

L’avis transmis mercredi au ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques Benoit Charrette, suggère aussi de mettre en œuvre une stratégie ferroviaire et maritime, prioriser le transport de courte et de moyenne distance et accroître la capacité de planification et de réglementation du gouvernement du Québec en décarbonation du transport.

Le comité consultatif sur les changements climatiques a été formé par le gouvernement du Québec en 2021. Il est composé d'experts indépendants, chercheurs et professeurs, dont le rôle est de produire des avis pour conseiller Québec sur les meilleures stratégies à adopter dans la lutte aux changements climatiques.