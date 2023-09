Fuite: 75% des propriétaires de consoles Xbox Series ont une Xbox Series S

Partager







La fuite massive du procès de la Federal Trade Commission contre Microsoft a dévoilé que la Xbox Series S est plus populaire que la Series X.

• À lire aussi: Voici les jeux qui débarquent sur Xbox Game Pass en septembre

• À lire aussi: Des «remasters» de Fallout 3 et Oblivion?

En effet, IGN rapporte que la console Series S, qui est légèrement moins puissante et moins chère que sa grande soeur la Series X, est plus populaire chez les joueurs Xbox.

Selon les documents de la fuite, 74,8% des propriétaires d’une console Xbox moderne possèdent la Series S, contre 25,1% qui possèdent la Series X. Il faut toutefois souligner que ces chiffres datent déjà de 2022, donc ils ont certainement changé, mais la popularité de la Series S est indéniable.

Même si la Series S est moins puissante que la Series X et ne possède pas de lecteur de disque, ça demeure une bonne machine. On peut profiter de la plupart des jeux Xbox ou Game Pass, et la résolution est 1440p avec 10go de RAM. C’est parfait pour quelqu’un qui n’a pas de console et en veut une, sans débourser un montant trop élevé. En plus, elle prend moins de place dans le décor!

C’est d’ailleurs souvent la console qu’on propose aux gens qui veulent faire un peu de gaming, sans nécessairement suivre les grosses sorties et débourser sur les jeux de l’heure.

La fuite Microsoft a également dévoilé un projet de consoles «mid-gen» l’an prochain. Toutefois, comme les fuites comprennent des diapositives datant de 2022, ces projets pourraient avoir été repoussés ou même annulés.