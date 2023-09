L’aéroport de Dorval est officiellement l’un des PIRES en Amérique du Nord

Partager







Un classement prestigieux vient de confirmer ce dont les Québécois se doutaient depuis un petit moment.

L’aéroport de Dorval (qui se nomme officiellement Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, mais que nous continuons d’appeler «aéroport de Dorval» pour des raisons évidentes) ne fait absolument pas bonne figure au sein de la grande confrérie des aéroports nord-américain de catégorie «gros».

En effet, selon l’Étude de satisfaction des aéroports d'Amérique du Nord 2023 de J.D. Power, l’aérogare de l’ouest de l’île de Montréal se classe en 25e position parmi les 27 aéroports de sa catégorie.



Le classement de la catégorie «Méga» (33 millions de passagers ou plus par année) est dominé par les aéroports de Detroit Metropolitan Wayne County, Minneapolis-Saint Paul et Harry Reid (Las Vegas).

Image J.D. Power

Dans la même catégorie que Dorval, soit «Gros» (10 à 32,9 millions de passagers annuels), ce sont les aérogares de Tampa, John Wayne (Orange County) et Salt Lake City qui obtiennent les meilleurs résultats.

Tampa a remporté les honneurs grâce à son pointage de 832, tandis que Montréal n'obtient que 759 points. C’est Philadelphie qui se trouve au dernier rang avec 750 points.

La moyenne est à 789.

Image J.D. Power

L'étude a pris en compte six facteurs pour déterminer le classement : les installations du terminal, les arrivées et les départs, la récupération des bagages, le contrôle de sécurité, l'enregistrement et le contrôle des bagages, ainsi que les achats de nourriture, de boissons et de vente au détail.



Ce sont pas moins de 27 147 citoyens canadiens ou américains qui ont été sondés de juillet 2022 à août 2023 dans le cadre de cette étude.

«Cela n'a pas été une année facile pour les aéroports nord-américains, mais les améliorations majeures en matière d'immobilisations qu'ils ont apportées au cours des dernières années et les nouveaux investissements visant à remettre en service les opérations de restauration, de boissons et de vente au détail à pleine capacité les ont aidés à gérer la cohue de passagers», a déclaré, par voie de communiqué, Michael Taylor, directeur général des voyages, de l'hôtellerie et de la vente au détail chez J.D. Power.



Ce dernier a également noté que les voyageurs qui étaient plus enclins à dépenser pendant leur passage à l’aéroport accordaient généralement de meilleures notes que ceux qui étaient plus pingres.

