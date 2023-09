On a testé: Le tout nouveau spa du Manoir Hovey à North Hatley

Partager







Déjà plusieurs fois distingué depuis son ouverture (il a été sacré plus bel hôtel de villégiateur au Canada par Travel + Leisure cette année), le Manoir Hovey cinq étoiles de North Hatley, dans les Cantons-de-l’Est, ajoute une corde à son arc.

Depuis juillet, les visiteurs, touristes et habitants du coin peuvent profiter d’un nouvel espace bien-être complètement ouvert sur la nature.

L’établissement, complètement neuf et hors du temps, fut imaginé par LAMAS Architecture (Toronto) et par Alain Bellavance. La décoratrice Hilary Webster a ajouté sa touche dans les salles de détente, notamment.

Le circuit thermal de l’endroit comprend une piscine chauffée au bord du lac, deux bains à remous, un sauna sec avec un mur de sel himalayen, un hammam, un accès direct au lac, un bassin froid rafraîchissant, ainsi que des salles de relaxation qui appellent à la détente.

Notre coup de cœur? La nature et la vue sur le lac! On se sent enveloppé par une nature luxuriante qui ajoute à l’aspect apaisant du spa. En prime, le spa offre un accès au lac pour se rafraîchir comme il se doit. Ajoutons que la magnifique céramique dans les salles de bain n’est pas passée inaperçue.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir un apperçu du nouveau spa!

Côté soins, plusieurs traitements de massothérapie, soins du corps, soins du visage et soins des pieds et des mains sont offerts. Le spa a choisi d’utiliser les produits Éminence (Hongrie) et Babor (Allemagne) pour les soins. Ce sont deux entreprises qui partagent les valeurs de responsabilité sociale et de durabilité du manoir.

Le soin à tester: Le soin du visage «Éclat au miel de Hovey ». Ce soin du visage est spécialement conçu pour améliorer l'élasticité de la peau, réduire l'inflammation et améliorer le bien-être et l'éclat de la peau. Le soin est d'une durée de 90 minutes et coûte 220$.

Le spa du Manoir Hovey enregistre déjà des centaines de réservations pour les prochaines semaines.

Les férus de spas doivent ajouter ce spa à leur «bucket list» automnale!

Bon à savoir: Les chanceux (dits pensionnaires) qui séjournent à l’hôtel peuvent profiter de l’expérience thermale et obtenir un rabais de 50%.

L’accès à l’expérience thermale est gratuit avec toute réservation de soin (massothérapie, soins du visage, soins du corps, manucure, pédicure).

Le prix de l'expérience thermale est de 120$ par personne pour les personnes ne résidant pas dans l’hôtel.

La réservation est obligatoire pour visiter le spa. La capacité d'accueil est de 60 personnes. Pour profiter de l’expérience thermale, il faut choisir une des plages horaires soit de 9h à 14h30 ou de 15h à 21h.

575, rue Hovey, North Hatley

Réservations: spa@manoirhovey.com | +1 (819)-842-2702 extension 231

