Peut-on vraiment faire un énorme salaire en travaillant dans la construction ?

Partager







Est-ce vrai qu’il est possible de faire 100 000 $ ou même 200 000 $ et plus par année en tant que travailleur de la construction ? Si oui, à quel point ça implique un nombre astronomique d’heures supplémentaires ? On explore la question.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, un courtier hypothécaire fait part de sa surprise lorsqu’il constate les salaires de clients qui travaillent dans la construction et qui partagent avec lui l’état de leurs finances quand vient le temps de se qualifier pour un prêt.

Avec «juste un DEP», pour reprendre les mots du tiktokeur (la formulation n’a pas plu à une bonne partie des commentateurs sous la vidéo), un travailleur de la construction peut facilement faire un salaire équivalent à un médecin qui vient de finir ses longues études universitaires, selon les dires cyril_hypotheque.

Plusieurs commentateurs ont confirmé ses dires en partageant un salaire annuel dans les six chiffres, alors que d’autres soulignaient que, même en travaillant fort, ils ne touchaient pas un revenu comparable.

Parce que non, ce n’est pas parce qu’on travaille dans la construction qu’on touche tout de suite un salaire au-dessus de 100 000 $. Plusieurs autres facteurs entrent en jeu.

Les fameuses heures supplémentaires

En travaillant 40 heures par semaine, on peut très bien gagner sa vie dans le domaine de la construction, mais on reste habituellement sous la barre des 100 000 $ par année.

Par exemple, un carreleur qui travaille sur un chantier commercial gagne 26,06 $/h à sa première année comme apprenti, soit 54 205 $ par année à temps plein. Une fois compagnon, il gagnera 43,44 $/h et 90 355 $ annuellement.

Un manœuvre, un ouvrier qui se charge d’une variété de tâches de bases sur le chantier et qui n’a pas à passer de périodes d’apprentissage, est payé à un taux de 34,53 $/h, soit 71 822 $ par année.

• À lire aussi: Qui gagne combien? Voici le guide des salaires au Québec

Antoine travaille comme contremaître pour une grosse compagnie de construction et cette année, il estime qu’il fera autour de 125 000 $ en salaire. C’est dû en très grande partie aux heures supplémentaires qu’il effectue chaque semaine.

«Je suis payé 40 $ de l’heure, mais dès que je fais des heures supplémentaires, je suis payé temps et demi pour la première heure et temps double, donc 80 $ de l’heure, pour toutes les autres après», explique-t-il.

Son cas n’est pas unique : cette rémunération lui est assurée par la convention collective propre à sa profession. Les modalités autour du paiement des heures supplémentaires varient selon le corps de métier, le type de travail effectué, sa dangerosité et les qualifications demandées, mais les conventions collectives des travailleurs de chantiers régis par la Commission de la construction du Québec (CCQ) prévoient des mesures pour s’assurer que les travailleurs soient davantage compensés au-delà de la semaine normale de travail.

Et il n’a pas à quémander des heures de plus pour augmenter son salaire, au contraire. «En ce moment, non seulement je fais des heures supplémentaires, mais je suis mandaté par mon supérieur d’en faire», précise Antoine.

En tant que contremaître, il se doit d’être le premier arrivé sur un chantier et le dernier à partir, ce qu’il fait, même si les longues journées peuvent être épuisantes.

Même si, selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail, un employé peut refuser de faire des heures supplémentaires, lorsqu’elles dépassent ses heures habituelles de 2 heures, plus de 14 heures de travail sur une période 24 heures ou plus de 50 heures par semaine, ce n’est pas comme ça que ça se passe sur un chantier, selon Antoine.

«Si tu refuses de faire l’overtime, même si tu es syndiqué, c’est très mal vu. Après ça, tu risques de passer pour quelqu’un qui ne travaille pas en équipe et tu vas te faire donner les pires jobs sur le chantier.»

Plus payant dans les grosses compagnies

Même si le taux horaire lors de temps supplémentaire est régi par les conventions collectives peu importe l’employeur pour lequel on travaille, il y a quand même généralement moyen de faire plus d’argent quand on travaille pour une grosse compagnie, souligne Antoine. La raison est simple : celle-ci a un plus gros budget, et peut ainsi autoriser plus d’heures supplémentaires.

«Avant je travaillais sur des chantiers où il ne fallait absolument pas dépasser les 8 heures [de travail par jour], parce que le patron n’avait pas les moyens de nous payer nos heures supplémentaires. C’est trop cher pour les petites ou moyennes compagnies, mais pour les grosses, tu peux techniquement faire de l’overtime à l’infini», témoigne Antoine.

Faire des heures supplémentaires devient ainsi une sorte de marque de statut entre les travailleurs de la construction, car c’est la preuve qu’on travaille pour une compagnie reconnue et qui fait du profit, témoigne-t-il. «Quand on te demande de faire des heures supplémentaires, tu sais que ça veut dire que tu es établi et qu’on apprécie le travail que tu fais», dit Antoine.

Celui-ci s’estime d’ailleurs chanceux de pouvoir maintenant faire du temps supplémentaire, mais aussi d’être aussi bien payé pour le faire. «Quand je vois les infirmières qui font du temps supplémentaire obligatoire, personne ne peut dire qu’elles ne travaillent pas fort. Pourtant, elles sont loin d’être aussi bien rémunérées que moi pour leur travail», compare le contremaître.

• À lire aussi: Quel est le salaire d'une infirmière ou un infirmer au Québec en 2023?

Des travailleurs bien payés, parce que compétents

Les travailleurs de la construction qualifiés coûtent cher au Québec, mais pas sans raison, selon Antoine. «La construction fait rouler notre économie au Québec, mais ça veut aussi dire qu’on s’est bâti une expertise qui est reconnue partout dans le monde. On est bien plus formés si tu compares à d’autres endroits», dit-il.

En effet, même si les études sont généralement courtes pour accéder aux métiers de la construction, des périodes d’apprentissage sur chantier sont prévues ainsi que plusieurs accréditations et certifications tout au long d’une carrière.

Les solides ententes syndicales qui régissent la rémunération sur le chantier y sont aussi pour beaucoup aux yeux du contremaître.

• À lire aussi: Marie-Victorin, Taschereau et Chambly: quels personnages se cachent derrière ces routes de la Rive-Sud?

Selon les chiffres du gouvernement canadien, un charpentier de Colombie-Britannique gagne un salaire médian de 29 $/h et un salaire de 37 $/h s’il est très bien payé. Au Québec, selon la convention collective, un charpentier-menuisier gagne 26 $/h à sa première année d’apprenti et 43, 34 $/h lorsqu’il est reconnu comme compagnon, généralement après trois ans de travail à temps plein.

Un électricien de Colombie-Britannique peut faire un salaire de 17 à 40 $/h, 27 $/h étant le salaire médian. Au Québec, un électricien payé selon les ententes de la CCQ gagne 21,95 $/h à sa première année d’apprenti et 43,89 $ comme compagnon, généralement après trois ans de travail à temps plein.

À voir aussi