Scandale: il n’y a pas de mangue ou d’ananas ou de fraise dans les Refreshers de Starbucks

Partager







Starbucks se retrouve dans l’eau chaude. L’entreprise fait face à une action collective parce qu'il aurait fait croire à sa clientèle que ses populaires boissons «Refreshers» sont fruitées, alors qu’il manque un ingrédient crucial: des fruits.

• À lire aussi: Action collective contre Uber Eats: vous pourriez recevoir 100$

• À lire aussi: Mention «recyclable» sur les sacs: Dollarama, Rona et la SAQ visés par un recours collectif

Des clients de Starbucks se sont plaints que la liste des ingrédients des jus utilisés pour faire les Refreshers (avec ou sans limonade) à la mangue et au fruit du dragon, à la fraise açaï et à l’ananas et au fruit de la passion ne contient aucun de ces fruits.

Les populaires breuvages ne contiendraient que de l’eau, du sucre et du jus de raisin, selon les deux plaignants principaux de l’action collective qui a été approuvée cette semaine, Joan Kominis et Jason McAllister, respectivement des États de la Californie et de New York.

Selon eux, Starbucks viole les lois de protection des consommateurs de leurs États.

COURTOISIE / STARBUCKS

Le juge du district de l’État de New York, John Cronan, a rejeté la demande de Starbucks de ne pas donner suite à ce recours collectif.

Dans son jugement, il souligne que certaines boissons Starbucks sont nommées en fonction de ce qu’elles contiennent, comme un matcha latte glacé, qui contient du matcha. Selon lui, il est ainsi raisonnable de supposer que les Refreshers contiennent les fruits qui se retrouvent dans leur nom.

Les plaignants ne réclament pas moins que 5 millions $ en dommages.

Pas le premier recours du genre

Starbucks n’est pas la première compagnie à faire face à un tel recours collectif

200 actions collectives ayant été lancées dans le passé concernaient, par exemple, des produits à saveur de vanille comme des laits de soya, de la crème glacée ou du sirop.

Subway a également été la cible d’actions collectives. En 2021, deux Californiennes ont déposé une requête à la cour américaine affirmant que la chaine prétendait que le thon utilisé dans leurs sandwichs était plutôt un «mélange de diverses mixtures qui ne constituent pas du thon, mais qui ont été mélangées par les défendeurs pour imiter l’apparence du thon».

− Avec les informations de Forbes et du Washington Post