Un chalet aux lignes épurées au bord du Lac-Mégantic à vendre pour 575 000$

Partager







Dans cette résidence aux lignes épurées et à la fenestration abondante, les regards se tournent inévitablement vers la nature.

Courtoisie Ana Duque

Encadré de toute part, le lac Mégantic fait partie intégrante de cette construction de 2008.

C’est un sentiment de paix et de tranquillité qui nous envahit lorsqu’on découvre les lieux.

Courtoisie Ana Duque

Édifié à l'aide de paliers superposés, ce chalet contemporain se déploie sur plusieurs niveaux.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Courtoisie Ana Duque

La portion surélevée comprend la cuisine et la salle à manger, ainsi qu’une magnifique terrasse couverte sur laquelle on s’imagine très bien siroter notre café en regardant l’horizon.

Le palier inférieur abrite le salon et ses majestueuses fenêtres qui offrent le paysage en cadeau. Le tout respire la chaleur et le confort grâce à la structure en bois et les planchers de pierre.

Courtoisie Ana Duque

La résidence compte deux chambres, dont une au sous-sol, une salle de bain et une salle d’eau. Une salle de sport y est également aménagée.

Elle se cache dans le petit village de Piopolis, charmante municipalité riveraine de l’Estrie qui profite de la nature en toile de fond.

Courtoisie Ana Duque

Que vous soyez déjà amoureux de la vie à la campagne ou que vous souhaitiez faire l’acquisition d’une oasis qui vous permettra de prendre un pas de recul, cette maison pourrait être la votre.

Courtoisie Ana Duque

Pour mettre la main sur ce chalet au cachet évident, il vous faudra débourser la somme de 575 000$. Vous pouvez contacter la courtière immobilière Ana Duque pour plus d’informations.

Ces maisons à vendre pourraient aussi vous intéresser!

s