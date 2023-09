Un terrifiant parasite qui dévore le cerveau humain progresse en Amérique du Nord

Partager







De plus en plus de cas d’infection à l’amibe mangeuse de cerveau, un parasite invisible à l’œil nu qui dévore l'encéphale humain, sont rapportés aux États-Unis. Avec les changements climatiques, ce micro-organisme remonte tranquillement vers le nord et pourrait un jour se retrouver dans les eaux du Québec.

On apprenait mardi qu’un enfant de 16 mois serait décédé d’une infection de l’amibe mangeuse de cerveau — appelée Naegleria fowleri — quelques jours après avoir joué dans une pataugeoire du Country Club de Little Rock, en Arkansas.

L’amibe mangeuse de cerveau est grosse comme un globule rouge [0,007 millimètre]. Elle se plait dans les eaux douces et chaudes des lacs, rivières, étangs, sources thermales ou les piscines mal entretenues qui manquent de chlore.

«On parle ici d’une amibe libre, donc qui vient nous infecter par hasard. On ne court pas après. Elle peut nager, mais elle reste principalement dans les sédiments du fond. Quand les gens se baignent, la vase lève et l’amibe remonte», explique le professeur au Département de médecine de l'Université McGill en microbiologie et immunologie, Martin Olivier.

Les décès liés au parasite restent plutôt rares, mais le nombre d’infections s’est accéléré aux États-Unis depuis 2013, selon les chiffres des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

La moyenne de cas est passée de 2,5 par année entre 1962 et 2013 à 3,2 entre 2013 et 2022.

Une infection foudroyante

L’amibe s'infiltre dans le nez lors d'une baignade avec la tête sous l’eau. Elle remonte jusqu'au cerveau, se nourrit de globules rouges et de cellules nerveuses, puis provoque une infection appelée méningo-encéphalite amibienne primaire (MAP).

«Il faut absolument qu’elle entre dans les narines. Si on reçoit de l’eau dans la bouche, l’amibe ne va pas nous infecter», précise le professeur Olivier.

De trois à cinq jours après l’infection, les symptômes commencent: maux de tête, fièvre, nausées, vomissements, puis viennent les raideurs de la nuque, les crises d'épilepsie, les hallucinations et le coma.

L’amibe tue plus de 97% des personnes qu'elle infecte, et entraîne la mort en une semaine.

Sur les 157 infections connues aux États-Unis entre 1962 et 2022, seules quatre personnes ont survécu, rapportent les CDC.

Le parasite peut aussi être transmis après une douche nasale avec de l’eau du robinet.

Martin Olivier assure cependant qu’il est impossible que l’amibe mangeuse de cerveau survive dans les réseaux d’aqueduc municipaux au Québec. «Avec tout ce qu’on met dans notre eau, ça ne se peut tout simplement pas», insiste-t-il.

Et quoi qu’il en soit, aucun cas n’a été répertorié ni au Québec ni au Canada, affirme l’expert.

Elle se propage avec le réchauffement climatique

La plupart des infections se produisent dans les régions tropicales et dans les États du sud, au Texas et en Floride notamment, comme le micro-organisme se développe mieux à des températures élevées, généralement entre 80°F (27°C) et 115°F (46°C)

Depuis 2010, des cas ont toutefois été confirmés plus au nord: au Nebraska, dans l’Iowa, dans le Minnesota, dans l’Indiana, dans le Maryland et en Californie.

L’expansion des cas vers les États plus septentrionaux suggère que l’amibe mangeuse de cerveau profite du réchauffement climatique pour coloniser de nouveaux habitats, selon les CDC.

La hausse de la température de l'eau des lacs et des étangs crée des conditions plus favorables à sa croissance. Les vagues de chaleur, plus fréquentes, facilitent également le développement du parasite, qui se déplace par l’entremise d’animaux comme le canard, précise le professeur Olivier.

«Actuellement, l’amibe ne pourrait survivre dans nos lacs et nos étangs qui gèlent en hiver. Mais avec les changements climatiques, il y a un risque que ça monte vers chez nous comme les lacs vont rester chauds plus longtemps et plus souvent», note-t-il.

«Ça va prendre du temps, on ne verra pas ça de notre vivant, mais il y a risque», poursuit-il.