Il y aura un «remake» de «Bach et Bottine» et voici toute la distribution

Partager







Le réalisateur Yan Lanouette Turgeon a lancé mercredi le tournage du film Mlle Bottine, une nouvelle version du célèbre film Bach et Bottine des Contes pour tous, qui mettra en vedette Antoine Bertrand et la jeune actrice Marguerite Laurence dans les deux rôles principaux.

• À lire aussi: 17 enfants de vedettes québécoises qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs parents

• À lire aussi: 10 choses qu’on a apprises en regardant le nouveau documentaire sur les Contes pour tous

Mateo Laurent Membreno Daigle, Mani Soleymanlou, Marilyn Castonguay, Benoît Gouin, Louise Turcot, Ellen David, Myriam Fournier, Dino Tavarone et Jean-François Provençal font aussi partie de la distribution du long métrage qui sera tourné à Montréal et ses environs jusqu’au 9 novembre.

Scénarisé par Dominic James, Mlle Bottine raconte l’histoire d’un compositeur d’opéra en panne d’inspiration (Antoine Bertrand) qui se voit forcé d’héberger sa nièce (Marguerite Laurence), une orpheline rebelle et excentrique dont la meilleure amie est une moufette.

Sorti en 1986, le film original Bach et Bottine était le troisième opus de la série des Contes pour tous, après La guerre des tuques (1984) et Opération beurre de pinottes (1985). Réalisé par André Melançon, le long métrage mettait en vedette Mahée Paiement et Raymond Legault.

Aussi sur le Sac de chips:

s