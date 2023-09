Des Montréalais ont converti des stationnements en jardin écologique

Partager







À Lachine, l’asphalte entre la cour de l’école primaire Paul-Jarry et la 10e Avenue a été complètement retirée pour être remplacée par un espace vert de 120 m2.

Le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME) est derrière l'initiative, baptisée Sous les pavés.

«C’est un projet de cœur», affirme Jonathan Salama-Siroishka, qui habite tout près de cet espace.

«On ressent beaucoup le changement climatique cette année avec les canicules. On doit atténuer les effets et donc les îlots de chaleur», poursuit l'ingénieur environnemental. Ce dernier a participé à la création du nouveau jardin écologique, qui a été installé à l'endroit «où les gens se stationnaient illégalement».

Des arburstes et des plantes ont été plantés vendredi 15 septembre.

Mieux utiliser l'eau de pluie

Le retrait de l'asphalte comporte de nombreux avantages, notamment en ce qui a trait à l'absorption de l'eau.

«On va envoyer moins d’eaux pluviales dans nos égouts. Ça va aller approvisionner la nappe phréatique, au lieu des centres de traitement. Ça va aussi diminuer les risques d’inondations», explique Jonathan Salama-Siroishka.

Ce dernier insiste d'ailleurs: chaque nouveau développement à Montréal devrait obligatoirement contenir des espaces verts. «Sinon, on n’arrivera pas à offrir un futur sain pour les générations futures», insiste-t-il.

Photo Axel Tardieu Des élèves de l'école Paul-Jarry sont venus apprendre les rudiments du jardin.

Planter des arbres

Pour combattre le réchauffement climatique, la Ville de Montréal souhaite planter 500 000 arbres en 10 ans. Cette initiative fait d'ailleurs partie de son Plan climat 2020-2030.

En mai, le fédéral a pour sa part annoncé un investissement de 40 millions de dollars pour planter 275 000 arbres dans le Grand Montréal.

La plantation d’arbres est une des solutions efficaces pour avoir moins chaud dans nos villes. À Singapour, qui est considérée comme un modèle d’innovation dans le secteur, un million d’arbres devraient y être plantés en 10 ans.

Le gouvernement de cette cité-État insulaire, très densément peuplée, va investir près de 100 milliards de dollars au cours du siècle prochain pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

PHOTO COURTOISIE Avec son climat tropical, la vie à Singapour pourrait devenir invivable avec le réchauffement climatique.

En plus de planter des arbres, la mégalopole veut peindre en blanc plus de toits et construire des immeubles en forme en V qui permettent d'amener l'air froid à l'intérieur des bâtiments sans utiliser la climatisation.