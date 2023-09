Dormiriez-vous dans une tente écologique en carton?

Partager







Chaque année au Royaume-Uni, des centaines de milliers de tentes de camping sont abandonnées à la fin des festivals de musique. Est-ce que des tentes en carton seraient une option plus écologique? C'est ce qu'avance une startup britannique.

Selon l’Association des festivals indépendants (AIF), les bénévoles qui nettoient les sites de festivals récupèrent annuellement pas moins de 250 000 tentes qui auraient pu être réutilisées.

C'est pour s'attaquer à ce problème de gaspillage que Tayla Evans a lancé l'entreprise EnviroTent, qui crée du matériel de camping recyclable et biodégradable. Parmi les produits vendus par l'entreprise: une tente.

«Une personne sur trois abandonne sa tente et la majorité d’entre elles finissent en site d’enfouissement. Pour nous, il s’agit d’avoir un impact positif sur ce chiffre, de sorte que même lorsque les gens abandonnent leur tente, nous ne faisons que la recycler ou la réutiliser», explique la femme de 21 ans en entrevue à CNN.

La tente, qui peut accueillir deux personnes, est bien plus robuste qu’on pourrait le croire et peut passer à travers tout un week-end de festival, qu'il fasse beau ou pas.

Des capsules en carton

Plutôt qu'une tente triangulaire, l’entrepreneure a opté pour une structure en forme de buche à sept côtés. «Nous avons essayé de l’élargir autant que possible, tout en utilisant la plus petite quantité de carton possible pour réduire les matériaux», dit-elle.

De plus, puisque l’extérieur est en carton uni, la tente peut être décorée selon les goûts de ses occupants.

Les tentes en carton d’EnviroTent emprisonnent plus de chaleur que celles en toiles, ce qui peut être positif lors de nuits fraiches. En temps de canicule, ça peut toutefois représenter un désavantage, concède Tayla Evans.

Cette dernière souhaite éventuellement vendre ses tentes directement sur les sites des festivals, au coût de 125 livres sterling (un peu plus de 200 dollars canadiens).

«Moins ils ont de choses à apporter à un festival, plus ils sont susceptibles d’utiliser les transports en commun pour s’y rendre, ce qui contribue également à réduire les émissions de CO2 des festivals», mentionne-t-elle.

− Avec les informations de CNN

