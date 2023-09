Le gouvernement distribuera des produits menstruels gratuitement partout au pays

Partager







Au Canada, 20% des personnes qui ont des règles n’ont pas les moyens d’acheter des produits menstruels. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral investit 17,9 millions $ pour distribuer gratuitement des produits menstruels à des organismes communautaires partout au pays.

«L’achat de produits menstruels ne devrait pas être une source supplémentaire de stress financier dans un contexte où la population canadienne a du mal à joindre les deux bouts», a souligné en conférence de presse jeudi la ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien.

Pour un deuxième mois consécutif, l'inflation s'est accélérée au pays. Elle est passée à 4% en août par rapport à la même période il y a un an, révélait Statistique Canada il y a deux jours.

«Nous avons offert plusieurs paquets de serviettes sanitaires à une mère de trois filles qui n’avait pas les moyens de s’en procurer. Elle a dit qu’elle allait les couper en deux pour que ses enfants puissent en avoir assez pendant leurs règles», a raconté la gorge nouée Meryl Wharton, la présidente de Allan Gardens Food Bank, à Toronto, où se déroulait le point de presse.

En pleine Semaine de l'égalité des sexes, Ottawa annonce ainsi un financement de 17,9 millions $ pour réaliser un projet pilote national visant à faire progresser l’équité menstruelle.

Banques alimentaires Canada, qui soutient plus de 4750 organismes de lutte contre la faim à travers le pays, sera chargé de l’exécution du projet.

Dans la province, l’organisation travaillera avec le réseau des Banques alimentaires du Québec et les membres Moisson pour connaître les besoins des populations et étendre la distribution des produits menstruels à un maximum de personnes de leur communauté, a précisé la chef de la direction de Banques alimentaires Canada, Kirstin Beardsley.

Trop chers pour beaucoup de budgets

Une personne menstruée aura ses règles sur une période d’environ 40 ans. Elle devra débourser au minimum 3200$ en produits menstruels dans sa vie, selon les estimations du Conseil du statut de la femme publiées en 2021.

«Une telle somme pourrait couvrir des frais de garderie, plusieurs mois de loyer ou encore des sessions de cours», insiste le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF).

À ce montant s’ajoute celui des antidouleurs qu’utilisent de nombreuses personnes, des traitements de médecine ou encore des sous-vêtements et linges de lit tachés qu’il faut remplacer.

Ce n’est pas pour rien que 83% des personnes menstruées croient que les produits menstruels sont trop chers, selon une étude de l’organisme Plan International Canada parue en 2022.

Pire encore, près de 22% d’entre elles rationnent ou utilisent des produits plus longtemps qu’elles ne le devraient faute de moyen de s’en payer plus, mettant ainsi leur santé en péril.

Ce chiffre passe à 33% chez les personnes dont le revenu du ménage est inférieur à 50 000$, et à 48% chez les répondantes autochtones.

La précarité menstruelle touche en effet certains groupes de manière disproportionnée.

Les jeunes, les mères célibataires, les peuples autochtones, les communautés noires et racialisées, les personnes immigrantes, en situation d’itinérance et même celles vivant dans les régions éloignées doivent plus souvent sacrifier de la nourriture ou l’argent du loyer pour se procurer des produits menstruels.

Depuis novembre 2021, des tampons et serviettes hygiéniques sont offerts gratuitement dans les écoles des communautés autochtones partout au pays.