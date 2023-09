Taux hypothécaire de 11,25% en 1986: est-ce que c’était plus difficile d’acheter une maison à l’époque?

Partager







Dans une publication Reddit qui a fait réagir, on peut voir la mention «incroyable» assortie à des taux hypothécaires avoisinant les 10% dans une publicité d’un assureur datant de 1986. Alors qu’on fait actuellement face aux plus hauts taux d’intérêt des 22 dernières années, on a voulu comparer la situation économique d'aujourd’hui à celle de la fin des années 80.

«Taux d’intérêt avantageux», peut-on aussi lire dans la publicité de l’Union du Canada, une compagnie offrant de l’assurance vie et des hypothèques qui a déclaré faillite en 2012.

En novembre 1986, ce qui était considéré comme avantageux, ce sont des taux de 9,25% pour un terme d’un an à condition de souscrire à une police d’assurance vie ou de 11,25% sur cinq ans sans assurance.

Il faut savoir qu’une crise économique a frappé le Canada au début des années 1980. Le chômage était élevé – 11% au Québec en 1986, comparativement à 4,5% aujourd’hui –, tout comme l’inflation. Les taux hypothécaires, qui ont dépassé les 20%, ont ainsi grimpé, de même que les prix des maisons, note la firme JLR dans une analyse du marché immobilier entre 1986 et 2016.

Avec la crise de l’inflation que l’on connaît aujourd’hui et la montée en flèche des taux hypothécaires, il est tentant d’établir un parallèle entre les deux époques. On sait qu’aujourd’hui, il est plus ardu pour un ménage, surtout les jeunes, d’accéder à la propriété. Était-ce aussi le cas en 1986 avec ces «taux d’intérêt avantageux»?

Pour le savoir, 24 heures a sorti sa calculatrice. Voici nos résultats.

1986

Le revenu annuel moyen d’un ménage était de 34 261$ en dollars courants de 1985. En 2023, en tenant compte de l’inflation, cela équivaudrait à un salaire moyen de 85 896$.

À cette époque, le prix moyen d’une maison unifamiliale au Canada était de 75 000$, selon des chiffres de l’Association canadienne de l’immobilier. Cela équivaut à 2,18 fois les revenus d'un ménage.

Ainsi, avec une mise de fonds de 20%, soit 15 000$, un ménage aurait dû obtenir un prêt hypothécaire de 60 000$. Avec un taux d’intérêt de 11,25% sur cinq ans amortis en 25 ans, un versement hypothécaire mensuel se serait élevé à 587,85$. Le coût total de l’hypothèque aurait atteint 176 355,88$, ce qui veut dire que le total des intérêts payés sur toute la durée de l’hypothèque aurait été de 116 355,88$.

La Société canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL) recommande que les sommes allouées au logement – y compris le loyer ou le versement hypothécaire, de même que les frais de logements et de taxes – ne dépassent pas 35% du revenu brut d’un ménage. En fonction de ces données, le versement hypothécaire mensuel correspond à 29,7% du revenu brut d’une personne, ce qui n’inclut pas le chauffage et les taxes. On peut donc présumer que la proportion qu’occuperait le logement dans le budget du ménage serait supérieur à cette marque.

2023

Le revenu annuel moyen d’un ménage québécois s’établi aujourd’hui à 70 700$ et le prix médian d’une maison unifamiliale est de 430 000$, selon les données de l’Association professionnelle de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Cela équivaut à 7,71 fois le revenu annuel moyen.

Ainsi, avec une mise de fonds de 20%, soit 86 000$, un ménage devrait obtenir un prêt hypothécaire de 344 000$. Avec un taux d’intérêt de 6,29% sur cinq ans, ce qui correspond au taux offert par plusieurs institutions prêteuses au moment d’écrire ces lignes, amortis en 25 ans, le versement hypothécaire mensuel s’élèverait à 2260,58$. Le coût total de l’hypothèque atteignait 678 173,63$. Les intérêts payés sur toute la durée de l’hypothèque totaliseraient donc 334 173,63$.

La Société canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL) recommande que les sommes allouées au logement – y compris le loyer ou le versement hypothécaire, de même que les frais de chauffage et de taxes – ne dépassent pas 35% du revenu brut d’un ménage. En fonction de ces données, le versement hypothécaire mensuel correspond à 48,7% du revenu brut d’une personne, ce qui n’inclut pas le chauffage et les taxes. On peut donc présumer que la proportion qu’occuperait le logement dans le budget du ménage serait supérieur à cela.

Mieux ou pire qu’en 1986?

Malgré les taux hypothécaires plus élevés, les prix moins élevés des maisons unifamiliales proportionnellement au revenu moyen permettaient à plus de ménages d’accéder à la propriété il y a 37 ans comparativement à aujourd’hui. Les salaires n’ont effectivement pas progressé à la même vitesse que les prix de l’immobilier depuis.

Au Canada, le ratio des prix aux revenus, qui mesure la croissance des prix de l’immobilier par rapport à celle des revenus, s’est établi à 134,6 au deuxième trimestre de 2023, selon l’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE).

Plus l’indice augmente, plus les prix de l’immobilier sont considérés comme étant élevés par rapport au revenu disponible. Lorsqu’il descend, ça signifie que les prix des propriétés sont plus abordables.

Concrètement, ça veut dire que la croissance des prix de l’immobilier est 34,6% plus rapide que celle des revenus depuis 2015, où l’indice était à 100. Le Canada est d’ailleurs le pays du G7 avec le plus important écart entre la croissance des revenus et celle des prix de l’immobilier.

